VIDEO: Regidora del PVEM celebra cumpleaños con ‘striptease’ en su oficina en Rioverde, SLP

Un video que circula en redes sociales ha desatado una ola de críticas en Rioverde, San Luis Potosí, tras mostrar a la regidora Rosa María Huerta Valdez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebrando su cumpleaños con un striptease dentro de su oficina en el Ayuntamiento, y presuntamente durante su horario laboral.

VIDEO: Así captaron a la regidora del PVEM con presunto "stripper"

El video, difundido el pasado 20 de febrero, muestra a la funcionaria sentada en su escritorio mientras un hombre, vestido con botarga y un gorro de policía conocido como quepí, ingresa para realizar un baile frente a ella.

La funcionaria, visiblemente sonrojada, interactúa con el hombre, aplaudiendo y bailando con él, hasta el punto de palmearlo.

Según medios locales, el sujeto es un comediante de la región que realizó el espectáculo retirándose algunas prendas. Incluso, el mismo comediante compartió la grabación con el mensaje: "Sexy boy festejando a la comadre Rosa María Huerta".

Así fue le bailaron en su oficina a la regidora de Rioverde, Rosa María Huerta Valdez, en San Luís Potosí. pic.twitter.com/1MUW48FSfz — Irving (@IrvingPineda) February 24, 2026

¿Quién es Rosa María Huerta Valdez?

Huerta Valdez es regidora de representación proporcional en el Cabildo de Rioverde para el periodo 2024-2027, designada en función de los porcentajes de votación obtenidos por el PVEM en la pasada elección municipal.

Como funcionaria pública, su cargo implica "responsabilidad" en la administración municipal y en la atención a los habitantes del municipio. Lo que ha desatado la indignación por dos motivos.



El festejo se realizó dentro de una oficina del Ayuntamiento. Ocurrió durante horario laboral.

Aunque varios usuarios critican el comportamiento de la regidora, algunos otros defienden que se trató de un festejo privado, pero lo cierto es que estas personas ocupan cargos públicos, reciben un sueldo del erario público. No trabajan gratis, por lo que en teoría deberían responsabilizarse de este tipo de acciones.

Hasta el momento, la regidora no ha emitido una postura oficial sobre el video ni sobre los señalamientos que circulan en su contra, y tampoco el Ayuntamiento de Rioverde ha compartido más información al respecto.

