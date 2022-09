Sancionan a policías que agredieron a conductor de camión de pasajeros

Durante el fin de semana se hizo viral un video donde se ve a un grupo de policias pertencientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en el se muestra como se desarrolla una discusión con el conductor de una autobús de pasajeros, el chofer alega que no tiene porque ser detenido por los oficiales, durante el intercambio de palabras una oficial graba con su celular lo sucedido, al punto de que el conductor le arrebata el celular provocando una gresca.

” No tiene porque pararnos señor, nos han asaltado, y aqui no tienen porque pararnos y usted es la que nos paró,

-Y usted se para

-Y usted es la que nos hay querido asaltar

-No no tiene porque pararnos, No no tiene porque pararnos, hablenle al colombiano, pásame el teléfono, pasame el teléfono, háblale, háblale, háblale, ya estuvo suave de tanata corrupción y grabenme a esta señora, grábenme a esta señora, no, no, no somos ciudadanos no tenemos porque estarnos pararndo, marcame con el colombiano, no tiene porque usted estarme grabando ”

Luego de que darse a conocer los sucedido por medio de sus redes sociales , la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó lo siguiente:

” Con relación a un video que circula en redes sociales, en el que se aprecia a agentes de esta Secretaría discutir con una persona, se informa que la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación a fin de determinar responsabilidades, los policías serán suspendidos hasta en tanto se obtenga el resultado de dicha indagatoria, respetando el derecho de audiencia de los involucrados “