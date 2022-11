Sandra Cuevas pide a diputados que la llamen “señora alcaldesa”

Durante la mesa de Trabajo ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para el análisis del ejercicio presupuestal 2023, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tuvo un desencuentro con algunos diputados locales, por lo que abandonó la reunión virtual.

En la transmisión que se hacía de la mesa de trabajo, Sandra Cuevas exigió a los diputados llamarla “señora alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas”.

Y que hace BERRINCHE la alcaldesa 😏 si no sabes respetar @SandraCuevas_ te seguirán callando. Ya veo de que tamaño es su EGO 🤦 pic.twitter.com/7no7Ne4XSZ — Dave 🇲🇽 (@makdavicho1974) November 17, 2022

Esta petición surgió después de que se le pidiera referirse con respeto y con nombre y apellido a los diputados presentes en la reunión y no con un simple número, como lo hizo al decir “a la diputada número uno”.

Todo inició cuando la diputada de Morena, Valentina Batres, le pidió que se dirigiera con respeto a sus compañeros legisladores a través de su nombre y no de un número.

“Aquí se le ha tratado con mucho respeto, indicando su nombre apellido y cargo, le ruego de favor que sea corresponsable con el trato que se le ha dado y se dirija a las personas con su cargo, con su nombre y su apellido”, pidió la legisladora a Sandra Cuevas.





Pero la alcaldesa de Cuauhtémoc interrumpió a la diputada de Morena y reiteró la forma en que se dirigió a la legisladora.

Sandra Cuevas abandona reunión con diputados de CDMX

Sandra Cuevas respondió a Batres sobre la petición de dirigirse con nombre y apellido a los legisladores.

“Bueno, en ese mismo orden de ideas, yo le exijo a usted que me llame señora alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y no señora alcaldesa. O me dejan terminar, por favor”, pide la alcaldesa.

“Escuche a las personas, tiene un protocolo esta sesión, le reguedo que se diriga a las personas con su nombre y apellido, es parte esencial de la dignificación de las personas. Tiene obligación de dirigirse con respeto”, revira Bares.

“Cómo no me gusta a mi perder el tiempo”, continúa Sandra Cuevas hablando mientras Batres trata de tomar la palabra para decirle: “alcaldesa, no es mi obligación llamarle señora alcaldesa, estoy obligada a llamarle alcaldesa por su nombre y apellido”.

“Todo el tiempo me ha llamado señora alcaldesa.... voy a terminar mi posición, voy a responder”, responde Sandra Cuevas.

Al final y en medio de dimes y diretes Sandra Cuevas salió de la reunión virtual que mantenía con los diputados locales.