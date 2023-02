Sandra Paola permanece en coma tras golpiza de su expareja

Sandra Paola sigue luchando por su vida y por volver a estar con sus hijos y su familia. Ella es una de las cientos de mujeres que viven violencia intrafamiliar y que en esta ocasión la mantiene internada en un hospital en coma inducido por las severas lesiones que presenta en manos, cara y cuerpo.

A dos días de la agresión por parte de su expareja, el estado de salud de Sandra Paola García Vázquez es grave pero estable, así lo han informado familiares de la víctima, quienes precisan permanece en coma.

“Sigue en terapia intensiva, anoche tuvieron que meterla a una cirugía de reconstrucción de manos y rostro porque tiene daño grave en varias partes del cuerpo; lo principal ahorita era tratar de salvar las manos y la cara"; dijo a través de una llamada telefónica Rodrigo García, hermano de Sandra Paola.

Los niños de 8 y 4 años preguntan cada minuto por su mamá. Fueron ellos quienes observaron cada uno de los golpes que recibió su madre y que la dejaron agonizando.

“No quieren un abrazo, no quieren que les remueva esa vulnerabilidad que tienen; entonces ellos están en su burbuja de que no pasa nada. Preguntan por su mamá, preguntan cuántos días vamos a estar así, cuándo viene mi mamá. Les digo como unos dos días, eso es mucho me responden. O sea, son unas criaturas que te parten el alma ver cómo su papá les puede hacer ese daño"; refirió para Fuerza Informativa Azteca, Jeanette García, hermana de Sandra Paola.

Agresor de Sandra Paola enfrentará tentativa de feminicidio con agravantes

Sandra Paola estuvo casada durante 10 años con Alejandro “N”, y por recuperar su matrimonio, soportó muchas agresiones. Cuando quiso finalizar todo, interpuso una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer y estaba en trámite de renovación para tener el Pulso de Vida.

“Eran agresiones y agresiones que fueron subiendo de nivel. Ocultó muchas agresiones que ella no decía para salvar su matrimonio y que yo sé que muchas mujeres están así y que esto termina así en una pesadilla y que no es posible que vivamos tan vulnerables"; agregó Jeanette.

Este domingo, el presunto agresor y expareja de Sandra Paola, Alejandro “N”, fue detenido en un hospital privado al haber llegado por sus propios medios con lesiones.

Es en un hospital privado ubicado en la colonia Prados Providencia donde se encuentra internado Alejandro “N”. Datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE) han informado que el estado de salud del presunto agresor es estable y por ahora la zona se encuentra resguardada por una patrulla de la Policía de Zapopan.

“Poner las cosas en orden antes de que ella despierte, porque va a despertar y yo quiero que ella despierte y eso quiero pensar; pero si me preguntas, tengo mucho miedo de que no suceda así"; concluyó la hermana de Sandra Paola.