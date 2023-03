Sandra Paola no recuerda la agresión que sufrió; ahora tendrá rehabilitación en casa

Entre aplausos y esperanza, Sandra Paola García salió del hospital en Guadalajara, Jalisco. Su estado de salud mejora a pasos agigantados, dicen sus seres queridos.

Sin embargo, el ataque de su expareja dañó gravemente su cuerpo y su mente. Sandra Paola no recuerda la agresión, bloqueó por completo lo que ocurrió la tarde del 4 de febrero. Olvidó los golpes, las heridas producidas por arma blanca y la tragedia que la dejó inconsciente durante semanas.

“Ella ya logra hablar, se le entiende un 50 - 60 por ciento de lo que habla; sí tienes que habituarte. Habla como si tuviera esto muy rígido, su lengua también rígida, entonces habla como entre dientes. Sí se puede mover pero son movimientos muy torpes. De todos los nervios, pararse con ayuda, ya tiene la fuerza para mantenerse unos segundos de pie, la ponen pegada a la pared"; dijo en entrevista para Fuerza Informativa Azteca, Jeanette García, la hermana de Sandra Paola.

Neurosicólogos y siquiatras señalan que el cerebro de Sandra Paola bloqueó el ataque del que fue víctima. Por ello ahora, en un estado consciente, ella busca respuestas y dejar a un lado la incertidumbre tras la agresión de la que fue víctima.

¿Qué proceso enfrenta el agresor de Sandra Paola?

“Su cerebro, por el choque tan fuerte que tuvo, bloqueó esta situación, el evento, entonces aunque esté en su inconsciente ella no se acuerda y conforme ella tiene dudas y va haciendo preguntas sí le vamos a tener que ir comentando lo que nosotros sabemos, porque no estuvimos ahí pero lo que nosotros sabemos. Primero preguntó por qué estaba en el hospital, porque no se acordaba, más bien va armando el rompecabezas de lo que no se acuerda"; agregó la hermana de Sandra Paola.

Mientras Sandra Paola se recupera, sigue su curso el proceso legal contra su agresor Alejandro “O”, expareja sentimental de Sandra Paola. Este hombre permanece bajo prisión preventiva por los delitos de tentativa de feminicidio y robo, en espera de una sentencia.

“Se le dio un año de prisión en lo que espera la audiencia para dictar sentencia, el juez dijo que sería el 6 de junio, si no me equivoco; entonces estamos esperando esa fecha porque hasta entonces no hay una sentencia que nos diga cuál será su castigo"; concluyó Jeanette García.

La pesadilla que vivió Sandra Paola hoy se desdibuja entre abrazos de su pequeña hija, su hijo, sus hermanos y sus padres. Esta mujer víctima de violencia intrafamiliar estará en rehabilitación por lo menos seis meses más, y luego, tendrá un nuevo recuento de los daños.

¿Cuándo recibió el alta hospitalaria Sandra Paola en Jalisco?

Con sonrisa en el rostro, Sandra Paola de 38 años abandonó el hospital la tarde de este martes 21 de marzo. El día en el que sufrió la agresión, fue encontrada con heridas de arma blanca e inconsciente. Rápidamente se supo que el responsable de la brutal golpiza fue Alejandro “O”, con quien estuvo casada durante 10 años.

Sandra Paola vive con sus dos hijos de 4 y 8 años, y ambos presenciaron el ataque en su casa en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en el municipio de Zapopan.

“Rehabilitación física, rehabilitación sicológica, rehabilitación neuronal, todo eso en casa"; explicó Rodrigo, el hermano de Sandra Paola tras ser dada de alta.