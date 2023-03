Sandra Paola a terapia intermedia tras mejorar su salud

La salud de Sandra Paola cada día va mejor. Su lucha por sobrevivir está dando frutos, y como prueba de ello, es que ante su mejoría por fin pasó de terapia intensiva a terapia intermedia.

Su hermano Rodrigo adelantó algunos de sus avances, entre ellos, que Sandra Paola ya puede estar acompañada por una sola persona, además de continuar con la terapia de deglución y hacer el intento por sentarse con la ayuda de sus propios codos.

“Ya no tiene la sonda de alimentación nasal, está comiendo por una gastrostomía que se le hizo el domingo. Entonces le están pasando alimento tanto por la garganta como por la sonda directa al intestino. Ahorita estamos en espera de que desinflamen las cuerdas vocales y pueda hacer conexiones neuronales para que cada vez pueda hablar más fluido"; detalló Rodrigo García, hermano de Sandra Paola.

Mejora la salud de Sandra Paola a casi un mes de la brutal golpiza

La lucha no termina. Rodrigo refiere que tanto él como sus padres se encuentran a la espera de saber si Sandra Paola presenta daño cerebral ante las complicaciones en su vista que ha tenido en las últimas semanas.

“Toda la rehabilitación física sí va a ser muy larga, hay que esperar también hasta que termine de conectar todo el cerebro como para ver qué es lo que sigue y si hubo algún daño. Lo que sigue es ver cómo va a vivir ella una vez que salga del hospital"; puntualizó Rodrigo.

No bajar la guardia, es el lema de todos los familiares de Sandra Paola para que esta mujer poco a poco retome su vida, pues falta mucho por recorrer en el camino de su total recuperación.

Este sábado 4 de marzo se va a cumplir un mes desde que Sandra Paola fue agredida por su expareja sentimental en la casa de la víctima y frente a sus hijos en la colonia Santa Ana Tepetitlán de Zapopan, Jalisco.

“Todavía no acabamos pero tenemos un poco de tranquilidad"; concluyó Rodrigo García.

¿Qué le pasó a Sandra Paola el día que la hallaron agonizando?

“Qué onda, Muñoz. Oye, vayan a ver a Paola a su casa, no sé qué está pasando"; esas fueron las palabras de Alejandro “N”, quien envió el mensaje de voz a la familia de su exesposa Sandra Paola García Vázquez de 38 años. Lo hizo después de salir de su casa, donde la mujer fue encontrada golpeada y con heridas de arma punzocortante.

Sus dos pequeños hijos presenciaron el ataque y señalaron a su papá como el agresor.

“Estamos seguros que fue su exmarido porque los niños estaban presentes y porque los niños, sus hijos, un niño de 8 años y una niña de 4 años, fueron los que estuvieron presenciando y los que detuvieron que la matara, porque si no, ya estaría muerta. Después de eso se encerraron en un cuarto porque temían también por ellos, porque él fue a tocarles y Diego le decía no, no te voy a abrir y escuchaban a mi hermana abajo en la cocina gritar me voy a morir"; relató Jeanette, la hermana de Sandra Paola.

El ataque ocurrió el sábado 4 de febrero en el municipio de Zapopan y dentro del que una vez fue el hogar del matrimonio.

Después de la agresión, cámaras de seguridad captaron a Alejandro “N” salir a bordo de una camioneta blanca propiedad de Sandra Paola.

Días después, Alejandro “N” fue detenido y ahora permanece vinculado a proceso por los delitos de robo calificado y feminicidio en grado de tentativa. El agresor está bajo prisión preventiva oficiosa en espera de una sentencia.