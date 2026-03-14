¡El choque de dos mundos en Guadalajara! Así es ‘Santa Tere’, el barrio que pasa de las biroterías tradicionales a los lofts modernos

El barrio de Santa Tere, en Guadalajara, fue fundado a mediados del siglo XIX, una colonia de comercio, que se ha convertido en uno de los lugares más populares de todo el municipio y que está en proceso de gentrificación. Un barrio bravo que se ha convertido en un lugar “hipster-cool”.

Santa Tere es conocido por ser el barrio en el que nació la emblemática torta ahogada y el birote, además de destacar por la unión de los vecinos de la zona.

“Aquí es de las biroterías más importantes de la ciudad están aquí en Santa Tere (...) en ninguna tortería te encuentras un café de máquina, un café espresso, entonces la idea es ofrecer un poquito más”, contó Salvador Gutiérrez, chef de Guadalajara, para los micrófonos de Azteca Noticias.

El barrio de Santa Tere, un refugio de tradición frente al turismo masivo

Santa Tere tiene lo mejor de los dos mundos. La ubicación de este barrio lo es todo, cerca del centro de Guadalajara, lo que lo ha convertido en uno de los destinos favoritos de cientos de turistas extranjeros e internacionales.

“Aquí se me pierde un chiquillo y sale todo el barrio (...) Aquí voy al mercado y: “Oye no traigo dinero pero necesito esto, llévese el puesto”, ya las personas en vez de ir al centro, se vienen aquí en Santa Tere porque en Santa Tere todo hay”, platicó la señora Socorro Torres, habitante de este barrio, para Azteca Noticias.

El desafío de Santa Tere por innovar sin expulsar a sus vecinos

Este barrio podría ofrecer a los turistas lo mejor de los dos mundos. Revalorándose, pero sin perder su identidad, innovando sin olvidar, encarecer sin correr a los originarios. Esa es la cuestión, y hasta ahora ningún barrio o ciudad han sabido que tanto es tantito.

“Santa Tere ha sido un barrio que se ha sabido levantar, aquí todo mundo nos conocemos, nos cuidamos entre comerciantes y vecinos, hay grupos y entre todos nos apoyamos”, compartió Eric, trabajador en una barbería de este barrio.

¿En dónde está el barrio de Santa Tere en Guadalajara?

El barrio de Santa Tere, se encuentra en el municipio de Guadalajara, Jalisco, ubicado al noreste del centro histórico de la ciudad. Es una zona tradicional y céntrica, famosa por su tianguis dominical, su alta densidad comercial y su ubicación céntrica.

Una de las características clave del barrio de Santa Tere es el comercio, pues es un lugar lleno de torterías, en el que se ubican el Mercado de Santa Tere y la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús.

Actualmente, es considerado un barrio de “moda”, pues mezcla la tradición local con la gentrificación y nuevos desarrollos inmobiliarios.