“Sus Días Están Contados!” Sara Carter, zar antidrogas de Trump, amenaza a cárteles desde la frontera

Sara Carter, experiodista de investigación y ahora zar antidrogas de Estados Unidos nombrada por el presidente Donald Trump, visitó la frontera entre Sunland Park, Nuevo México, y Ciudad Juárez , en Chihuahua.

Rodeada de agentes de la Patrulla Fronteriza , se acercó al muro fronterizo y lanzó una advertencia directa a los cárteles mexicanos: “Sus días están contados... It’s over”.

¿Qué dijo exactamente Sara Carter contra los cárteles?

Carter repitió con firmeza: “los días de los cárteles operando así con impunidad, esos días han acabado”. Aseguró que Estados Unidos no permitirá que narcotraficantes y terroristas operen en su territorio: “No podemos hacer esto solos, pero vamos a trabajar y coordinar con México”, declaró.

Sus palabras resonaron en el contexto de tensiones crecientes, tras declaraciones previas de Trump sobre intervención contra cárteles.

Advertencia directa



Desde el muro que divide Sunland Park y #CiudadJuárez, la Zar Antidrogas Sara Carter lanzó un mensaje que ya está sacudiendo las estructuras de seguridad en ambos países.



"Sus días están contados, it’s over". Con estas palabras, la funcionaria enviada por… pic.twitter.com/dCHe2Yoizn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

¿Por qué visitó la frontera norte justo ahora?

Carter regresó al muro donde antes cubría historias como reportera: “Es bien diferente ahora... Antes hacía preguntas, ahora necesito trabajar”, confesó a Reynaldo Lara de Fuerza Informativa Azteca . Expresó conmoción por “la gente que sufrió en manos de los cárteles” y reiteró: “No podemos dejar que operen con impunidad”.

Cabe decir que la visita coincide con la Frontera 28 activa y con las recientes operaciones contra fentanilo, clave en la agenda de Trump 2026.

¿Qué significa esta advertencia para México?

Carter porta una encomienda directa de Trump, alineada con su oferta de tropas rechazada por el Gobierno de México. Promete coordinación bilateral, pero insiste en acción unilateral si es necesario. El Ejército de Estados Unidos mantuvo vigilancia desde posiciones elevadas hacia territorio mexicano.

Esta postura endurece la presión sobre cárteles como Sinaloa y Juárez, responsables de miles de muertes por fentanilo.

