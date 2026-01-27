Brote de sarampión se agrava en México por falta de vacunas

El brote de sarampión en México continúa en expansión en 2026, con contagios registrados en gran parte del país y 26 muertes confirmadas, de acuerdo con datos oficiales del sector salud.

El fallecimiento más reciente ocurrió en Michoacán, en un contexto marcado por baja cobertura de vacunación y desabasto de biológicos, factores que especialistas señalan como determinantes en el repunte de la enfermedad.

Autoridades sanitarias advierten que, de mantenerse esta tendencia, México podría perder la certificación internacional como país libre de sarampión, obtenida hace una década, debido al aumento sostenido de casos y a la dificultad para alcanzar los niveles de inmunización recomendados.

Más de 7 mil contagios en todo el país

De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde febrero de 2025 se han registrado 7 mil 624 casos de sarampión en el país, con una concentración importante en Chihuahua, Jalisco y Chiapas, aunque la enfermedad ya presenta presencia nacional.

Especialistas advierten que el aumento sostenido de casos refleja fallas estructurales en la política de vacunación, particularmente en la cobertura poblacional necesaria para frenar la transmisión.

Cobertura de vacunación está por debajo de lo recomendado

En 2026, la cobertura nacional contra el sarampión se ubica en 84%, cuando el estándar internacional recomienda al menos 95% para evitar brotes comunitarios.

El médico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Baruch Díaz, explicó que uno de los principales errores fue la falta de campañas de vacunación, especialmente entre 2018 y 2023.

“Un desacierto del gobierno de México fue el acceso limitado o la nula capacidad para articular campañas casa por casa; a veces estaban y a veces no”, señaló.

Desabasto de vacunas desde 2025

Desde 2025, Fuerza Informativa Azteca documentó desabasto de la vacuna triple viral (que protege contra sarampión , rubéola y parotiditis) en unidades del IMSS-Bienestar del Estado de México.

Personal de salud confirmó entonces la carencia del biológico:

“No tenemos nada de triple, porque la triple es sarampión, rubéola y parotiditis”, relató una enfermera.

Las carencias persisten en 2026, incluso en la Ciudad de México, donde trabajadores del sector salud han señalado que no hay vacunas disponibles para adolescentes y adultos.

“No tenemos para adolescentes y adultos, ya no nos ha llegado”, indicó personal médico en enero de este año.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud recuerda que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa.

El esquema autorizado contempla:



Niños:

Primera dosis: 12 meses de edad Segunda dosis: 6 meses después

Adolescentes y adultos:

Refuerzo autorizado hasta los 49 años de edad ante el brote actual



El especialista Jorge Baruch Díaz explicó que después de los 49 años no se recomienda la vacuna, ya que la mayoría de las personas contrajeron la enfermedad en su juventud y desarrollaron inmunidad natural.

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. 🦠



Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica. 🏥



Un diagnóstico oportuno puede prevenir… pic.twitter.com/sEdmncRLmj — SALUD México (@SSalud_mx) January 26, 2026

Casos que requieren valoración médica

Las mujeres embarazadas y las personas con cáncer, SIDA o artritis, así como pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, deben consultar a su médico antes de aplicarse la vacuna.

Autoridades sanitarias subrayan que elevar la cobertura de vacunación es clave para frenar los contagios, evitar más muertes y no perder la certificación internacional como país libre de sarampión .