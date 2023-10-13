SAT alerta sobre sitios web y perfiles falsos que suplantan la identidad de contribuyentes para fraude

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó este jueves sobre la existencia de sitios web, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales que buscan suplantar la identidad de la autoridad tributaria y engañar al público en general.

En un comunicado, el SAT recordó a los contribuyentes que el único portal oficial de la institución para trámites y servicios es sat.gob.mx. Además, advirtió que se han detectado correos electrónicos con dominios que se hacen pasar por el SAT, así como perfiles falsos en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp que buscan obtener datos fiscales, cuentas bancarias o número de seguridad social.

El SAT recomendó a los contribuyentes que estén atentos a las siguientes señales que pueden indicar que un sitio web, correo electrónico o perfil en redes sociales es falso:

El dominio del sitio web no coincide con el del SAT.

El correo electrónico no proviene de una dirección oficial del SAT.

El perfil en redes sociales no tiene un nombre de usuario o foto de perfil que coincida con el del SAT.

El mensaje recibido solicita datos personales, como contraseñas, números de cuenta o información fiscal.

El SAT también recordó que cuenta con los siguientes medios de comunicación oficiales, a través de los cuales se dan a conocer trámites, servicios, temas relevantes y se resuelven las dudas de los contribuyentes:

Sitio web: sat.gob.mx

Twitter: @SATMX

Facebook: SAT México

Instagram: satmx

Youtube: Servicio de Administración Tributaria

Consejos para evitar ser víctima de un fraude

Para evitar ser víctima de un fraude, el SAT recomienda a los contribuyentes:

No proporcionar datos personales o financieros a través de correos electrónicos, sitios web o perfiles en redes sociales que no sean oficiales.

a través de correos electrónicos, sitios web o perfiles en que no sean oficiales. Verificar siempre la dirección de un sitio web antes de ingresar datos.

No descargar archivos adjuntos de correos electrónicos que no sean de confianza.

Reportar cualquier sospecha de fraude al SAT a través de los siguientes canales:

Línea de atención telefónica: 55 6272 2727 Portal web: sat.gob.mx App SAT Móvil



También, recordó a los contribuyentes que su sitio oficial no tiene terminación “.org”; que el Servicio de Administración Tributaria no realiza subastas, ni venta de bienes, productos, materiales, maquinaria pesada, camiones o vehículos particulares. Si detectas un sitio falso denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx.

