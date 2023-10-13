Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png

SAT alerta sobre sitios web y perfiles falsos que suplantan la identidad de contribuyentes para fraude

El SAT emitió una serie de recomendaciones luego de que se conociera sobre la existencia de sitios web y perfiles falsos que piden datos a contribuyentes.

SAT-alerta-sobre-sitios-web-correos-electrónicos-y-perfiles-falsos-que-buscan-suplantar-la-identidad
El SAT emitió una serie de recomendaciones luego de que se conociera sobre la existencia de sitios web y perfiles falsos que piden datos a contribuyentes.|Unplash

Escrito por: Ollinka Méndez

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó este jueves sobre la existencia de sitios web, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales que buscan suplantar la identidad de la autoridad tributaria y engañar al público en general.

En un comunicado, el SAT recordó a los contribuyentes que el único portal oficial de la institución para trámites y servicios es sat.gob.mx. Además, advirtió que se han detectado correos electrónicos con dominios que se hacen pasar por el SAT, así como perfiles falsos en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp que buscan obtener datos fiscales, cuentas bancarias o número de seguridad social.

El SAT recomendó a los contribuyentes que estén atentos a las siguientes señales que pueden indicar que un sitio web, correo electrónico o perfil en redes sociales es falso:

  • El dominio del sitio web no coincide con el del SAT.
  • El correo electrónico no proviene de una dirección oficial del SAT.
  • El perfil en redes sociales no tiene un nombre de usuario o foto de perfil que coincida con el del SAT.
  • El mensaje recibido solicita datos personales, como contraseñas, números de cuenta o información fiscal.

El SAT también recordó que cuenta con los siguientes medios de comunicación oficiales, a través de los cuales se dan a conocer trámites, servicios, temas relevantes y se resuelven las dudas de los contribuyentes:

  • Sitio web: sat.gob.mx
  • Twitter: @SATMX
  • Facebook: SAT México
  • Instagram: satmx
  • Youtube: Servicio de Administración Tributaria

Consejos para evitar ser víctima de un fraude

Para evitar ser víctima de un fraude, el SAT recomienda a los contribuyentes:

  • No proporcionar datos personales o financieros a través de correos electrónicos, sitios web o perfiles en redes sociales que no sean oficiales.
  • Verificar siempre la dirección de un sitio web antes de ingresar datos.
  • No descargar archivos adjuntos de correos electrónicos que no sean de confianza.
  • Reportar cualquier sospecha de fraude al SAT a través de los siguientes canales:
    • Línea de atención telefónica: 55 6272 2727
    • Portal web: sat.gob.mx
    • App SAT Móvil

También, recordó a los contribuyentes que su sitio oficial no tiene terminación “.org”; que el Servicio de Administración Tributaria no realiza subastas, ni venta de bienes, productos, materiales, maquinaria pesada, camiones o vehículos particulares. Si detectas un sitio falso denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx.

Tags relacionados
SAT