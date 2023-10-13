SAT alerta sobre sitios web y perfiles falsos que suplantan la identidad de contribuyentes para fraude
El SAT emitió una serie de recomendaciones luego de que se conociera sobre la existencia de sitios web y perfiles falsos que piden datos a contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó este jueves sobre la existencia de sitios web, correos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales que buscan suplantar la identidad de la autoridad tributaria y engañar al público en general.
En un comunicado, el SAT recordó a los contribuyentes que el único portal oficial de la institución para trámites y servicios es sat.gob.mx. Además, advirtió que se han detectado correos electrónicos con dominios que se hacen pasar por el SAT, así como perfiles falsos en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp que buscan obtener datos fiscales, cuentas bancarias o número de seguridad social.
El SAT recomendó a los contribuyentes que estén atentos a las siguientes señales que pueden indicar que un sitio web, correo electrónico o perfil en redes sociales es falso:
- El dominio del sitio web no coincide con el del SAT.
- El correo electrónico no proviene de una dirección oficial del SAT.
- El perfil en redes sociales no tiene un nombre de usuario o foto de perfil que coincida con el del SAT.
- El mensaje recibido solicita datos personales, como contraseñas, números de cuenta o información fiscal.
El SAT también recordó que cuenta con los siguientes medios de comunicación oficiales, a través de los cuales se dan a conocer trámites, servicios, temas relevantes y se resuelven las dudas de los contribuyentes:
- Sitio web: sat.gob.mx
- Twitter: @SATMX
- Facebook: SAT México
- Instagram: satmx
- Youtube: Servicio de Administración Tributaria
Consejos para evitar ser víctima de un fraude
Para evitar ser víctima de un fraude, el SAT recomienda a los contribuyentes:
- No proporcionar datos personales o financieros a través de correos electrónicos, sitios web o perfiles en redes sociales que no sean oficiales.
- Verificar siempre la dirección de un sitio web antes de ingresar datos.
- No descargar archivos adjuntos de correos electrónicos que no sean de confianza.
- Reportar cualquier sospecha de fraude al SAT a través de los siguientes canales:
- Línea de atención telefónica: 55 6272 2727
- Portal web: sat.gob.mx
- App SAT Móvil
También, recordó a los contribuyentes que su sitio oficial no tiene terminación “.org”; que el Servicio de Administración Tributaria no realiza subastas, ni venta de bienes, productos, materiales, maquinaria pesada, camiones o vehículos particulares. Si detectas un sitio falso denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx.