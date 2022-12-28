Suplantación de identidad se castigaría con 8 años de cárcel en CDMX

Debido al incremento de fraudes digitales durante la pandemia, legisladores de la Ciudad de México (CDMX) buscan castigar con ocho años de cárcel a quien cometa principalmente el delito de suplantación de identidad.

Un ejemplo de las víctimas de estos ciberdelincuentes es el caso de don Mario, quien a sus 70 años y tras jubilarse perdió alrededor de 400 mil pesos, dinero que ahorró a lo largo de su vida, ya que fue víctima de la suplantación de identidad.

“Nuestro tío se da cuenta que su teléfono celular deja de funcionar, sin embargo días después se da cuenta que su cuenta había sido vaciada, es decir sus ahorros de toda la vida”, contó José Gil Galicia, familiar de afectado de la suplantación de identidad.

Al respecto, expertos en ciberseguridad indicaron que los fraudes digitales aumentaron durante la pandemia y que a nivel nacional crecen.

"Tuvimos un incremento del 400 hasta el 600% de fraudes digitales, de toda la parte de extorsión digital”, explicó Rafael Pazaran, especialista en ciberseguridad.

Familiares de don Mario acudieron a las autoridades y tras investigaciones se logró conocer cómo es que ocurrió la suplantación de identidad.

"Lo que ocurrió fue que, una persona suplantó su identidad, y de esta forma tomó literalmente, el control de la línea telefónica celular y con esta línea telefónica logró obtener la información del banco, abre el sistema del banco en línea y de esta forma logra dar de alta un token, con esta información que tenía, el banco permite que de manera remota, este tercero que había suplantado a la persona la identidad logre sacar el dinero y lo disperse”, declaró José Gil Galicia.

Legisladores castigarán con cárcel suplantación de identidad

Legisladores de la capital del país buscan sancionar a quien competa suplantación de identidad, también conocido como usurpación o robo a través de telecomunicaciones.

"En el robo de identidad nosotros estamos proponiendo una penalidad de un año ocho meses a ocho años nueve meses. Quien intervenga comunicaciones privadas, porque también se hacen sin mandato judicial, estamos proponiendo dos años ocho meses a 10 años, ocho meses, de penalidad”, explicó Nazario Norberto Sánchez, legislador de Morena en CDMX.

También para quien revele información obtenida a través de la intervención de una comunicación también recibirían un castigo de cuatro a 16 años de cárcel.

La iniciativa sobre suplantación de identidad se discutirá en las siguientes semanas en el Congreso local, sin embargo, los especialistas en ciberseguridad advierten que esto no resolverá del todo este tipo de delitos, por lo que recomiendan a las personas medidas de prevención, tales como:



Tener un antivirus para poder disminuir la superficie de contacto,

No abrir ligas, correos desconocidos.

No usar elementos ajenos a nuestro círculo de confianza.