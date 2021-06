Reforma fiscal se presentará en septiembre; sin aumento de impuestos: SAT

Ciudad de México.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que será en el mes de septiembre cuando se presente la reforma fiscal, junto con el Paquete Económico del 2020 y que no se implicará un aumento en los impuestos.

”...Nosotros creemos que la política de no incremento de impuesto es sustentable, entonces la reforma fiscal sí va, sí es sustentable, no sería una reforma fiscal en el sentido tradicional porque no implica aumento de tasas, pero sí va a haber modificaciones…” declaró Buenrostro.

Señaló que la reforma va en dos vertientes:

· La primera con la simplificación y digitalización para hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

· La segunda con modificaciones en las normas para evitar la defraudación y fortalecer el combate a la informalidad.

TE RECOMENDAMOS:

¿QUIERES COMPRAR CASA? Infonavit anuncia que su tasa de interés será fija

”...lo que se está buscando es justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tenga que pagar, ni más ni menos, de hecho la idea sería meterla como miscelánea fiscal en principio…” aseguró.

Se pretende recaudar 200 mil millones de pesos

Señaló que la meta es recaudar 200 mil millones de pesos adicionales a lo recaudado en 2021, para el siguiente año, y aseguró que con la llegada del nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O cumplir con ese objetivo será más sencillo.

”...Va a ser mucho más sencillo, a Rogelio yo lo conozco desde hace más de 20 años, hemos trabajado juntos y ahí no hay ningún tema, nosotros seguimos con la relación con la que siempre hemos trabajado…"

Tasas efectiva de ISR

Raquel Buenrostro presentó una lista de las “Tasas efectiva de ISR” para 40 actividades económicas, es decir, una guía que sirve como referencia para determinar si los grandes contribuyentes están pagando sus impuestos de manera adecuada y dentro del rango, para evitar esquemas de defraudación fiscal y fomentar la autorregulación.