“Yo no estoy de acuerdo": El jalón de orejas de Claudia Sheinbaum a Saúl Monreal por gubernatura de Zacatecas

Durante la conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el roce de Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, tras acusar a Morena de Zacatecas de una campaña en su contra, para no buscar la candidatura a la gubernatura, cargo que actualmente tiene su hermano David Monreal, un claro ejemplo de nepotismo.

“No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa. En que, en la elección inmediata, participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador. Me parece que en una familia puede haber 10 personas muy buenas y cada uno ha ido encontrando su espacio y trabajen en un lugar, trabajan en otro (...)", señaló.

¿Cuál es el conflicto interno entre Morena y Saúl Monreal por gubernatura de Zacatecas?

Hay conflicto interno en Morena, pues Saúl Monreal aspira a la gubernatura de Zacatecas, cargo que actualmente tiene su hermano David Monreal y terminaría en 2027; sin embargo, una reforma aprobada recientemente contra el nepotismo, enviada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum, se lo impediría.

Es importante recordar que la familia Monreal ha tenido un control político significativo en Zacatecas. Ricardo Monreal ya fue gobernador, de 1998 a 2004. Es por eso que la aspiración de Saúl de ser el tercer hermano en gobernar el estado es vista por algunos, incluyendo a la dirigencia de Morena, como un intento de perpetuar un poder familiar, lo que contradice los principios de la autodenominada Cuarta Transformación.

“Puede haber influencia de la persona en otra y además no se abren oportunidades para otras personas que puedan participar. A partir del 2030, hay dos cosas que están en la Constitución: 1. ya no hay reelección (...). 2. A partir del 2030, que un familiar no puede ser elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente, podrá hacerlo 6 años después o 3 años después, en caso de presidencias municipales, pero no directo, no inmediato. Morena decidió que eso se aplicara desde 2027, entonces, pues esa es la regla”, dijo la presidenta.