Rafael Coello deja la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN tras 17 años; llega Daniel Álvarez Toledo

Tras casi 17 años al frente de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), el magistrado Rafael Coello Zetina dejará el cargo, el cual será asumido por el juez Daniel Álvarez Toledo, quien hasta ahora se desempeñaba como Subsecretario General de Acuerdos. El relevo fue dado a conocer al término de la sesión pública de este jueves por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

Anuncian relevo en la SCJN

Durante el anuncio, el ministro presidente precisó que la propuesta del cambio fue presentada por él mismo y que recibió el aval unánime de las ministras y ministros que integran el pleno, tras ser discutida y aprobada en una sesión privada. El relevo en la Secretaría General de Acuerdos tendrá efectos a partir del próximo 12 de enero.

El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció la designación del Mtro. Daniel Álvarez Toledo como Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 12 de enero de 2026.



Asimismo, destacó la trayectoria y el compromiso… pic.twitter.com/SsplGtd8DS — Suprema Corte (@SCJN) January 8, 2026

¿Qué es la Secretaría General de Acuerdos?

La Secretaría General de Acuerdos es considerada uno de los cargos estratégicos dentro del máximo tribunal del país, al tratarse del segundo puesto más relevante en la estructura administrativa y jurisdiccional de la Suprema Corte.

Se trata del que se considera el segundo puesto más importante del alto tribunal del país. El cambio entre Rafael Coello Zetina y Álvarez Toledo, tendrá efectos a partir del 12 de enero.

Desde esta área se coordinan tareas fundamentales relacionadas con el funcionamiento interno del pleno y la tramitación de los asuntos que llegan a la Corte, por lo que el cambio representa un movimiento significativo en la operación del alto tribunal.

Rafael Coello Zetina se mantuvo en el cargo durante casi dos décadas, periodo en el que la SCJN atravesó distintas etapas y presidencias.

Álvarez Toledo se desempeñó como Coordinador de Asesores del entonces Consejo de la Judicatura Federal durante la presidencia de Arturo Zaldivar y como Coordinador General de Planeación Institucional también del CJF durante la presidencia de Norma Piña.