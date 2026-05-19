¡Atención! Estas son las zonas de la CDMX donde no se podrán volar drones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El gobierno federal comenzó con el despliegue del operativo de seguridad para proteger a los asistentes de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™. A través de la Sedena, se establecieron medidas de seguridad en el cielo de las cedes del torneo, entre ellas la Ciudad de México (CDMX) para controlar el tránsito de naves tripuladas y, especialmente, de drones comerciales y recreativos.

Espacio restringido para drones en el Estadio Ciudad de México

El documento oficial detalla que el perímetro del coloso de Santa Úrsula, denominado formalmente como Estadio "Ciudad de México", contará con un área de exclusión inmediata de 2.7 kilómetros de radio (1.5 millas náuticas).

Esta restricción operará desde el suelo hasta los 19 mil pies de altura, impidiendo que cualquier aparato volador no identificado se acerque a las inmediaciones del recinto deportivo durante los días del torneo.

Vigilancia en el Zócalo y Reforma, CDMX

El resguardo aéreo también abarca los puntos principales de reunión y festejo masivo en la capital. El área del Fan Festival Zócalo mantendrá un cerco de seguridad de 2.2 kilómetros de radio, mientras que Paseo de la Reforma, particularmente la zona que rodea al Ángel de la Independencia, estará bajo constante monitoreo periférico dentro de un macrosector que abarca hasta 111 kilómetros a la redonda del estadio principal.

Bloqueo de señal a drones

La tarea de limpiar el cielo de aparatos no identificados estará a cargo del 1/er. Batallón de Respuesta a Emergencias (1/er. B.R.E.) de la Sedena. Esta unidad utilizará equipos tecnológicos para emitir una interferencia perjudicial directa a las frecuencias de los drones que violen el espacio cerrado.

El bloqueo electrónico anulará los comandos del piloto, haciendo que el dron se quede estático o regrese al punto de despegue de manera forzada para su posterior aseguramiento.

#DefensaAéreaMx



Conoce las Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo en México (ZVP) que estarán activas durante la Copa Mundial FIFA 2026, en Monterrey, Cancún, Guadalajara y Ciudad de México.



La #FuerzaAéreaMx garante de la soberanía del espacio aéreo nacional, los… pic.twitter.com/X0vCXxIYnE — Fuerza Aérea Mexicana (@ComandanteFAM) May 18, 2026

Permisos para volar drones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las empresas de comunicación o logística que requieran usar drones con fines de transmisión oficiales deberán tramitar un permiso especial ante el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi).

Las solicitudes se gestionarán a través del Agrupamiento de Defensa Aérea "Quetzal", ubicado en las instalaciones militares de El Chivatito, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con por lo menos 48 horas de anticipación.

¿Hasta cuándo habrá restricciones en el vuelo de drones en la CDMX?

Las restricciones, vigentes del 11 de mayo al 20 de julio de 2026, advierten que no se tolerarán vuelos recreativos en las zonas restringidas.

Elevar un dron sin el permiso correspondiente será calificado penalmente como un vuelo clandestino bajo el Código Penal Federal, lo que implica sanciones que van desde los dos hasta los seis años de prisión, además de multas económicas y la pérdida definitiva del dispositivo confiscado.