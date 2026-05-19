¡Colapso vial en CDMX! Calles cerradas por megamarcha de transportistas y otros colectivos este miércoles; alternativas viales

Este 20 de mayo 2026, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), colectivos de madres buscadores y otras organizaciones realizarán una megamarcha en la CDMX, afectando las principales vialidades de la capital del país, pero ¿cuáles serán las zonas afectadas por manifestantes?

Maestros, campesinos, agricultores, ganaderos, entre otros, podrían unirse a la megamarcha de este miércoles para que sus exigencias sean escuchadas por el Gobierno.

Mapa de las calles afectadas por la megamarcha de transportistas en CDMX este 20 de mayo 2026

¡Qué no te tome por sorpresa! La megamarcha de transportistas, madres buscadoras, agricultores, maestros y otros colectivos, comenzará a las 9:00 horas de este miércoles 20 de mayo 2026 en el Ángel de la Independencia, pero ¿cuáles serán las calles afectadas?



Paseo de la Reforma - Habrá afectaciones en los carriles centrales en ambos sentidos.

- Habrá afectaciones en los en ambos sentidos. Florencia y Río Tiber - Calles transversales que conectan con la glorieta del Ángel , zona rosa y la colonia Cuauhtémoc.

Calles transversales que conectan con la , zona rosa y la colonia Cuauhtémoc. Av. Amberes y Lancaster - Afectaciones en accesos secundarios a Reforma; tráfico total en la zona.

Los manifestantes podrían afectar la vialidad el cruce con Circuito Interior hasta la Glorieta de la Diana Cazadora y la glorieta del Ahuehuete.

Hasta el momento los transportistas e integrantes de otros colectivos no han confirmado el lugar en el que finalizará la megamarcha de la ANTAC; sin embargo, se cree que podría culminar en el Zócalo CDMX.

Alternativas viales por megamarcha de transportistas en CDMX este miércoles

Te compartimos las alternativas viales por la megamarcha de transportistas, madres buscadoras, maestros y otros colectivos, por las posibles calles afectadas.



Av. Chapultepec - Se recomienda rodear por completo el Ángel y la Zona Rosa.

Eje 3 Sur, Av. Baja California - Esta es la mejor opción si vas a la Roma o Condesa.

Av. Constituyentes - Perfecta para quienes vienen de Santa Fe o las Lomas.

¿Habrá afectaciones en el transporte público por la marcha de transportistas?

En caso de que las y los transportistas avancen hasta el centro, algunas rutas del Metrobús podrían verse afectadas por la presencia de manifestantes en la zona, pero ¿cuáles son?

