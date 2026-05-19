¡Evita filas! Guía completa de módulos abiertos en sábado para tramitar tu licencia en CDMX

Para los automovilistas y motociclistas de la Ciudad de México que no pueden realizar trámites vehiculares entre semana debido a sus jornadas laborales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ofrece opciones de atención los días sábados a través de su red de centros fijos y unidades móviles.

Sin embargo, antes de acudir a realizar la expedición, renovación o reposición del documento, es indispensable verificar detalladamente las sedes aprobadas. De las opciones que abren durante el fin de semana, no todas cuentan con el sistema o el personal habilitado para la emisión de licencias Tipo A, A1, A2 y permisos, ya que algunas se enfocan de manera exclusiva en la entrega de placas o trámites empresariales.

📢 ¡Más opciones para realizar tus trámites!



Recuerda que ahora los módulos fijos y móviles los días sábado extienden su horario de atención de 9:00 a 13:00 h. 💫🕑



Te compartimos ubicación y los servicios que ofrecen. ⬇️ pic.twitter.com/0cfOZpzQ2g — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 15, 2026

Módulos fijos para tramitar la licencia de conducir en sábado

Las oficinas establecidas operan principalmente en un horario de 9:00 a 13:00 horas, con la excepción de una sede en la zona oriente que extiende su servicio una hora más:

Horario de 9:00 a 13:00 horas:



Agencias y Licencias (Cuauhtémoc): Avenida Insurgentes Sur número 263, primer piso, colonia Roma Norte, Código Postal 06700.

Avenida Insurgentes Sur número 263, primer piso, colonia Roma Norte, Código Postal 06700. División del Norte (Benito Juárez): Avenida Municipio Libre número 314, colonia Emperadores, Código Postal 03320.

Horario de 9:00 a 14:00 horas:



Macromódulo (Iztapalapa): Avenida Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, Código Postal 09440. Esta sede procesa de manera prioritaria la expedición y reposición de la licencia Tipo A permanente nueva.

¡Ojo! Las oficinas de Central Insurgentes (Insurgentes Sur 263, planta baja) y Galerías (Circuito Interior Melchor Ocampo 193) operan los sábados, pero no emiten licencias; se dedican únicamente a control vehicular general y atención empresarial, respectivamente.

Direcciones de los módulos móviles de Semovi abiertos en fin de semana

Las unidades móviles se ubican habitualmente en los estacionamientos de tiendas de autoservicio y operan de manera unificada en un horario de 9:00 a 13:00 horas:



Módulo Móvil 2 (Cuauhtémoc): Calzada Chabacano número 43, colonia Asturias (estacionamiento de Mega Soriana Asturias).

Calzada Chabacano número 43, colonia Asturias (estacionamiento de Mega Soriana Asturias). Módulo Móvil 5 (Azcapotzalco): Avenida Nextengo número 78, colonia Santa Cruz Acayucan (estacionamiento de Walmart Azcapotzalco).

Avenida Nextengo número 78, colonia Santa Cruz Acayucan (estacionamiento de Walmart Azcapotzalco). Módulo Móvil 11 (Gustavo A. Madero): Avenida 510 número 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón (estacionamiento de Transportes Eléctricos).

Avenida 510 número 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón (estacionamiento de Transportes Eléctricos). Módulo Móvil 14 (Iztapalapa): Calzada La Viga número 1381, colonia El Retoño (estacionamiento de Mega Soriana La Viga).

Calzada La Viga número 1381, colonia El Retoño (estacionamiento de Mega Soriana La Viga). Módulo Móvil 18 (Tláhuac): Calzada de Tláhuac número 5662, colonia San Lorenzo Tezonco (estacionamiento de Walmart Tláhuac).

Calzada de Tláhuac número 5662, colonia San Lorenzo Tezonco (estacionamiento de Walmart Tláhuac). Módulo Móvil 20 (Tlalpan): Calzada Acoxpa número 436, colonia Ex Hacienda Coapa (estacionamiento de Walmart Acoxpa).

De igual manera, el Módulo Móvil 1 (Walmart Universidad), el Módulo Móvil 29 (Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc) y el punto de Compra Segura (Iztapalapa) atienden en sábado, pero sus sistemas están asignados de manera exclusiva a trámites de placas conmemorativas.