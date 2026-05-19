¡Evita filas! Guía completa de módulos abiertos en sábado para tramitar tu licencia en CDMX
¡Atención! Si planeas tramitar o renovar tu licencia de conducir este sábado en la CDMX, esta es la lista de las sedes fijas de la Semovi para realizarlo.
Para los automovilistas y motociclistas de la Ciudad de México que no pueden realizar trámites vehiculares entre semana debido a sus jornadas laborales, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ofrece opciones de atención los días sábados a través de su red de centros fijos y unidades móviles.
Sin embargo, antes de acudir a realizar la expedición, renovación o reposición del documento, es indispensable verificar detalladamente las sedes aprobadas. De las opciones que abren durante el fin de semana, no todas cuentan con el sistema o el personal habilitado para la emisión de licencias Tipo A, A1, A2 y permisos, ya que algunas se enfocan de manera exclusiva en la entrega de placas o trámites empresariales.
📢 ¡Más opciones para realizar tus trámites!— Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 15, 2026
Recuerda que ahora los módulos fijos y móviles los días sábado extienden su horario de atención de 9:00 a 13:00 h. 💫🕑
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Módulos fijos para tramitar la licencia de conducir en sábado
Las oficinas establecidas operan principalmente en un horario de 9:00 a 13:00 horas, con la excepción de una sede en la zona oriente que extiende su servicio una hora más:
Horario de 9:00 a 13:00 horas:
- Agencias y Licencias (Cuauhtémoc): Avenida Insurgentes Sur número 263, primer piso, colonia Roma Norte, Código Postal 06700.
- División del Norte (Benito Juárez): Avenida Municipio Libre número 314, colonia Emperadores, Código Postal 03320.
Horario de 9:00 a 14:00 horas:
- Macromódulo (Iztapalapa): Avenida Andrés Molina Enríquez, colonia San Andrés Tetepilco, Código Postal 09440. Esta sede procesa de manera prioritaria la expedición y reposición de la licencia Tipo A permanente nueva.
¡Ojo! Las oficinas de Central Insurgentes (Insurgentes Sur 263, planta baja) y Galerías (Circuito Interior Melchor Ocampo 193) operan los sábados, pero no emiten licencias; se dedican únicamente a control vehicular general y atención empresarial, respectivamente.
Direcciones de los módulos móviles de Semovi abiertos en fin de semana
Las unidades móviles se ubican habitualmente en los estacionamientos de tiendas de autoservicio y operan de manera unificada en un horario de 9:00 a 13:00 horas:
- Módulo Móvil 2 (Cuauhtémoc): Calzada Chabacano número 43, colonia Asturias (estacionamiento de Mega Soriana Asturias).
- Módulo Móvil 5 (Azcapotzalco): Avenida Nextengo número 78, colonia Santa Cruz Acayucan (estacionamiento de Walmart Azcapotzalco).
- Módulo Móvil 11 (Gustavo A. Madero): Avenida 510 número 1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón (estacionamiento de Transportes Eléctricos).
- Módulo Móvil 14 (Iztapalapa): Calzada La Viga número 1381, colonia El Retoño (estacionamiento de Mega Soriana La Viga).
- Módulo Móvil 18 (Tláhuac): Calzada de Tláhuac número 5662, colonia San Lorenzo Tezonco (estacionamiento de Walmart Tláhuac).
- Módulo Móvil 20 (Tlalpan): Calzada Acoxpa número 436, colonia Ex Hacienda Coapa (estacionamiento de Walmart Acoxpa).
De igual manera, el Módulo Móvil 1 (Walmart Universidad), el Módulo Móvil 29 (Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc) y el punto de Compra Segura (Iztapalapa) atienden en sábado, pero sus sistemas están asignados de manera exclusiva a trámites de placas conmemorativas.