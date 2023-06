Menor se cansó del bullying y acuchilló a su agresor en Nuevo León

Cansado del “bullying” que recibía diariamente en su escuela, un alumno de 14 años de edad, de la secundaria 51, “Profesora Remigia Pedraza Cárdenas” ubicada en la Colonia Fomerrey 35, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León apuñaló a su agresor otro menor y su compañero de clases. Según un testigo que prefirió mantenerse anónimo así ocurrieron los hechos.

“Estábamos en la hora del descanso ¿verdad? y estaba con mi amigo. El pasó y estaban tres muchachillos, y uno le pegó con el hombro y después el otro se volteó y le reclamó, se empezaron a agarrar, y fue cuando sacó un cuchillo y lo picó aquí en la parte de la costilla,” dijo la menor.

El agresor con un objeto punzocortante, fue identificado como Esber Yandel y por el hostigamiento que recibía, casi no acudía a clases. “Cada que viene lo quieren agarrar y pues como que ahora ya venía más enojado y se desquitó,” explicó una de las madres de familia. Tras el hecho, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al herido a un hospital cercano y Esber fue atendido por personal de seguridad pública.

Efectivos de fuerza civil, custodiaban la zona y personal de seguridad escolar de inmediato activó protocolos en el plantel. “Porque se han visto más casos, de que a un niño le quitaron una navaja, que a otro le quitaron un cuchillo, hasta pistolas de juguete les han quitado,” comentó una madre de familia.

“Mi hija me ha comentado, la traigo y me la llevo y ella a veces llega más drogada que los que se fuman la marihuana,” expresó de forma anónima una madre de familia. Las autoridades harán una investigación profunda para erradicar la raíz del conflicto y determinar las condiciones del agresor.

En tanto, la Secretaría de Educación dio a conocer que el menor agredido en la Secundaria 51, “Profesora Remigia Pedraza Cárdenas ubicada en la Colonia Fomerrey 35 del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Se encuentra fuera de peligro y en observación en un hospital del IMSS, mientras que el presunto responsable está en custodio en las oficinas de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

La dependencia agregó que las autoridades correspondientes investigarán los hechos y determinarán la responsabilidad de los involucrados y que la Secretaría colaborará en lo que corresponda con las investigaciones.

Llegó a la secundaria con un arma de 9 milímetros presuntamente queriendo matar a la profesora de matemáticas en el Edomex. Terminó hiriendo al conserje

Fueron seis los balazos que se escucharon al interior y exterior de la Secundaria Número 80, Cuauhtémoc, durante la mañana del miércoles, en el municipio de La Paz, en el Estado de México.

Un estudiante de primer grado ingresó con un arma de fuego calibre 9 milímetros, quería dispararle a su profesora de matemáticas. “Si se escucharon porque muchas personas que viven en ósea un poco retirado dicen que se escucharon las detonaciones y no fueron dos, ni tres, ósea fueron varios disparos y se imagina si hubiera entrado a un salón que hubiera pasado con nuestros hijos. -¿Quería agredir a una profesora, verdad?- sí, si de matemáticas que porque según lo, este, lo maltrataba, la verdad no se la situación como está porque aquí en la escuela no nos dan ninguna explicación ni nada,” declaró la madre de una alumna.

Luego de los disparos solo hubo confusión entre los alumnos y profesores. Otra madre de familia, dijo para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “mi hija es jefa de grupo y ella, este, dice que trato de resguardar a sus compañeritos, pero su, la maestra que estaba con ella entró en crisis, entonces mi hija trato de calmarlos a todos.”

Una de las alumnas también explicó cómo ocurrieron los hechos: “escuchamos la primer detonación y al principio el profesor y por lo que supe más alumnos pensaron que era un cohete y nosotros sinceramente pues nos paramos, este, después no paso mucho y se escuchó la segunda detonación, mi compañero tiró dos hacia la puerta secundaria, ya solo quería que le abrieran y después escuchamos otro, escuchamos un tercer, una tercera detonación en la puerta principal”

De acuerdo a versiones de testigos todo ocurrió al interior de un salón de la Secundaria Número 80, luego de accionar el arma de fuego el menor de 13 años intento escapar por el pasillo central. El alumno corrió por más de 70 metros, intentó esconderse en un parque donde finalmente fue detenido por policías municipales. Sobre la calle se levantaron 4 casquillos percutidos y en la escuela.

Una de las balas hirió al conserje quien intentó desarmarlo, Nicasio de 62 años fue trasladado a un hospital donde lo reportan estable. El alumno fue entregado a sus padres, no se le puede imponer medida de internamiento por su edad.