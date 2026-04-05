La negativa a pagar extorsión desató un violento ataque en el centro de Ciudad Juárez, donde sujetos armados incendiaron una tienda de abarrotes tras rociarla con combustible.

El hecho dejó cinco personas con quemaduras, entre ellas tres menores, y escenas de caos, luego de que uno de los agresores fuera visto huyendo envuelto en llamas.

Prenden fuego a tienda de abarrotes tras extorsión

La tarde de este sábado, un grupo de hombres armados arribó a una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Níquel, casi en el cruce con María Martínez, en el centro de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores ingresaron al establecimiento, sometieron a los propietarios y, tras exigir dinero en un contexto de presunta extorsión, rociaron combustible en el lugar para después prenderle fuego.

El incendio se propagó rápidamente dentro del local, donde se encontraba una familia. Vecinos de la zona, al percatarse de lo ocurrido, acudieron con garrafones de agua y mangueras para intentar sofocar las llamas y auxiliar a las víctimas.

Extorsión en #CiudadJuárez: Queman tienda tras no pagar cuota criminal 🚨🔥



Sujetos armados asaltaron y prendieron fuego a una tienda de abarrotes tras el presunto cobro de piso. El ataque dejó cinco lesionados, entre ellos los dueños y tres menores.



Testigos relatan que uno de… pic.twitter.com/vtNtmx41rc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Como resultado del ataque, cinco personas sufrieron quemaduras: los dueños del negocio y tres menores de edad.

Testigos señalaron que uno de los presuntos responsables no logró salir a tiempo tras iniciar el fuego, por lo que su ropa se incendió; posteriormente fue visto corriendo envuelto en llamas por las inmediaciones.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y policías municipales, quienes acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes entre los restos calcinados del establecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el presunto agresor fue detenido.

Más de cien personas detenidas por extorsión

El 30 de marzo de 2026, elementos de la Marina (Semar), el Ejército (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Policía Estatal del Edomex, trabajaron junto a la Fiscalía mexiquense 86 cateos.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, ejecutaron la Operación “Desconexión”.



En estas acciones fueron… pic.twitter.com/7KpR2MlX0b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 1, 2026

La "Operación Desconexión", un megaoperativo implementado por el Gabinete de Seguridad que duró más de un mes y que permitió desarticular complejas redes criminales dedicadas a la extorsión telefónica, fraudes bancarios y préstamos abusivos, que dejó como saldo 102 personas detenidas y el aseguramiento de 192 propiedades vinculadas a actividades ilícitas en el Estado de México (Edomex).