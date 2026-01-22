Alerta en Xochimilco: Se registra incendio frente a estación del Tren Ligero La Noria

Durante las primeras horas de este jueves se registró una intensa movilización de servicios de emergencia al sur de la Ciudad de México , tras el reporte de un incendio sobre la avenida Guadalupe I. Ramírez y 20 de Noviembre, ubicado justo frente a la estación La Noria del Tren Ligero.

Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de fuego y humo en la zona, lo que generó preocupación debido a que el siniestro ocurre en un área con alta actividad comercial y flujo de personas.

#AlMomento 🔴 Se registra un incendio sobre Ignacio Ramírez, frente al #TrenLigero estación #LaNoria.

Bomberos van llegando a la zona para atender el siniestro.



Vía: @anmelb99 pic.twitter.com/Hfjksu3WI8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Incendio en fábrica de plásticos en Guadalupe I. Ramírez, frente al Tren Ligero La Noria

Como primera instancia se reportó que se trata de una fábrica de plásticos de aproximadamente 2 mil kilómetros cuadrados. El incendio se registró poco antes de las 5:30 de la mañana, mientras cuerpos de emergencia y bomberos llegaron para atender el siniestro que se podía ver a kilómetros de distancia, según testimonios.

#AlMomento 🚨 Una #fábrica de plásticos de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, se quema al sur de la #CDMX, en la calle Ignacio Ramírez y 20 de Noviembre, en #Xochimilco.



El siniestro no está controlado y hay afectaciones viales. Hasta el momento no se reportan personas… pic.twitter.com/JxVGewKuva — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Hasta el momento no se sabe la causa del incendio; sin embargo, se registra en una zona donde se encuentra un gimnasio, un verificentro, un centro de estudios clínicos y un pequeño supermercado. Primeros reportes indicaron que la posible causa fueron las maniobras de un tráiler que estaba ingresando y que podía haber ocasionado las chispas. y posteriormente el incendio.

Al corte de las 7:20 de la mañana las autoridades confirmaron que el incendio se ha controlado en un 60% de la fábrica de plásticos y también informaron que no había personas lesionadas. De acuerdo con los policías mencionaron que en el lugar había un velador que no resultó afectado, pues pudo salir con tiempo.

🚨 Sigue el #incendio consume en una #fábrica de plásticos y cartón en #Xochimilco.



Las llamas comenzaron alrededor de las 5:20 de la mañana, frente a la estación La Noria.



El servicio del Tren Ligero está suspendido y hay cierres viales en la zona.



El reporte de @karianacn pic.twitter.com/L8B5N7UzaL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Cabe señalar que el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero que va de Xochimilco a Taxqueña se encuentra suspendido de Xochimilco a La Noria, por lo que se recomienda a las personas tomar precauciones en sus traslados.

*Informacion en desarrollo