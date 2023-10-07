Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png

Se registra temblor de magnitud 6.0 con epicentro en Oaxaca; sonó la alerta sísmica en la CDMX

Alrededor de las 11:08 de hoy 6 de octubre se registró un temblor con epicentro en Oaxaca y magnitud de 6.0; en la Ciudad de México se activó la alerta sísmica

sismo temblor 6 octubre Oaxaca CDMX
|Sismológico Nacional

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

A las 11:08 de la noche de hoy 6 de octubre se registró un sismo con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Matias Romero, Oaxaca, el Sismológico Nacional informó que la magnitud del temblor fue de 6.0. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica, por lo que casas y edificios tuvieron que evacuar.

El sismo se sintió en algunas zonas de la capital del país, así como en los estados de Tabasco.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó a través de sus redes sociales que se activaron los protocolos de Protección Civil para revisar las posibles afectaciones en todo el estado.

El gobernador pidió a la ciudadanía mantener la calma y estar alerta a las indicaciones a través de los medios oficiales.

El centro de Alerta de tsunamis de Semar indicó que no se esperan variaciones en el nivel del mar tras el temblor de hoy en Oaxaca, por lo que no se activa la alerta de tsunami.

Martí Batres, Jefe de Gobierno capitalino, indicó que no se registraron daños en la Ciudad de México y reportó saldo blanco. En tanto, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, indicó que el reporte de Protección Civil local tampoco reportó daños.

Videos del temblor hoy 6 de octubre en Oaxaca y CDMX

En redes sociales circularon varios videos del momento en que comenzó el sismo de magnitud 6.0 en Oaxaca. En uno se ve una avenida de Villahermosa, Tabasco, los autos circulaban hasta que comenzó el movimiento telúrico.

La parroquia de San Sebastián Tutla, en Oaxaca sí tuvo daños visibles y en redes sociales circuló la imagen de pedazos de un muro. Además se realizó el acordonamiento de un inmueble en mal estado por el desprendimiento de aplanado en el Centro Histórico del estado.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tampoco se escuchó la alerta sísmica ni se inició un protocolo. Nuestra reportera Lucero Rodríguez se encontraba en el lugar y narró cómo lo vivió.

También se reportaron derrumbes carreteros en la región del Istmo como consecuencia del temblor con epicentro en Oaxaca.

No suena la alerta sísmica en zonas de la CDMX

Algunos ciudadanos reportaron a través de redes sociales que la alerta sísmica no se escuchó en ciertas zonas de la Ciudad de México. Tan solo en las inmediaciones del Foro Sol no sonó la alarma, a pesar de que minutos antes había terminado el concierto de Arctic Monkeys.

Si no escuchaste la alerta fuerte o detectaste que tu bocina está fallando, puedes reportar a las autoridades las fallas en los altavoces para que resuelvan el problema y estar prevenidos la siguiente ocasión.