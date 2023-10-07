Se registra temblor de magnitud 6.0 con epicentro en Oaxaca; sonó la alerta sísmica en la CDMX

A las 11:08 de la noche de hoy 6 de octubre se registró un sismo con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Matias Romero, Oaxaca, el Sismológico Nacional informó que la magnitud del temblor fue de 6.0. En la Ciudad de México sonó la alerta sísmica, por lo que casas y edificios tuvieron que evacuar.

El sismo se sintió en algunas zonas de la capital del país, así como en los estados de Tabasco.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó a través de sus redes sociales que se activaron los protocolos de Protección Civil para revisar las posibles afectaciones en todo el estado.

El gobernador pidió a la ciudadanía mantener la calma y estar alerta a las indicaciones a través de los medios oficiales.

El centro de Alerta de tsunamis de Semar indicó que no se esperan variaciones en el nivel del mar tras el temblor de hoy en Oaxaca, por lo que no se activa la alerta de tsunami.

SISMO Magnitud 6.0 Loc 12 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 06/10/23 23:06:56 Lat 16.96 Lon -95.11 Pf 110 km pic.twitter.com/j0VqGTTD7C — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 7, 2023

Martí Batres, Jefe de Gobierno capitalino, indicó que no se registraron daños en la Ciudad de México y reportó saldo blanco. En tanto, Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, indicó que el reporte de Protección Civil local tampoco reportó daños.

Videos del temblor hoy 6 de octubre en Oaxaca y CDMX

En redes sociales circularon varios videos del momento en que comenzó el sismo de magnitud 6.0 en Oaxaca. En uno se ve una avenida de Villahermosa, Tabasco, los autos circulaban hasta que comenzó el movimiento telúrico.

Una cámara de seguridad ubicada en una avenida de Villahermosa, #Tabasco, captó el momento en el que se registró el #sismo de magnitud 6.0 que tuvo su epicentro en Matías Romero, #Oaxaca https://t.co/jKpdsXt0tM pic.twitter.com/dPdHxOVZ6e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

La parroquia de San Sebastián Tutla, en Oaxaca sí tuvo daños visibles y en redes sociales circuló la imagen de pedazos de un muro. Además se realizó el acordonamiento de un inmueble en mal estado por el desprendimiento de aplanado en el Centro Histórico del estado.

#IMPORTANTE | El #sismo de magnitud 6.0 registrado esta noche, provocó daños en la Parroquia de San Sebastián Tutla, en #Oaxaca https://t.co/jKpdsXt0tM pic.twitter.com/Kk0JiKaMFx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

Tras sismo registrado en la ciudad capital, personal de esta Dirección realiza el acordonamiento por desprendimiento de aplanado en un inmueble en mal estado, ubicado sobre la calle de Colón y Fiallo en el Centro Histórico. pic.twitter.com/3na5Q7d4RY — Protección Civil - Oaxaca de Juárez (@PCMunOax) October 7, 2023

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tampoco se escuchó la alerta sísmica ni se inició un protocolo. Nuestra reportera Lucero Rodríguez se encontraba en el lugar y narró cómo lo vivió.

En el #AICM no se percibió el #sismo registrado esta noche; la #AlertaSismica prácticamente no sonó en las instalaciones y no se llevó a cabo ningún protocolo.



El reporte de @Lucero_Rdz_Mx https://t.co/jKpdsXt0tM pic.twitter.com/LGfhmJ0I8T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

También se reportaron derrumbes carreteros en la región del Istmo como consecuencia del temblor con epicentro en Oaxaca.

No suena la alerta sísmica en zonas de la CDMX

Algunos ciudadanos reportaron a través de redes sociales que la alerta sísmica no se escuchó en ciertas zonas de la Ciudad de México. Tan solo en las inmediaciones del Foro Sol no sonó la alarma, a pesar de que minutos antes había terminado el concierto de Arctic Monkeys.

Si no escuchaste la alerta fuerte o detectaste que tu bocina está fallando, puedes reportar a las autoridades las fallas en los altavoces para que resuelvan el problema y estar prevenidos la siguiente ocasión.