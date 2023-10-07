Sismo en México hoy: Así se sintió el temblor magnitud 6.3 en Oaxaca

En punto de las 23:06 horas se registró un sismo con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Matias Romero, Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud preliminar de temblor fue de 6.0.

En un principio, el Servicio Sismológico Nacional reportaba una magnitud de 6.3, ajustando minutos después a 6.0.

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, por lo que decenas de edificios fueron desalojados por los habitantes. Afortunadamente, en la capital del país no se reportan daños.

#ÚLTIMAHORA | Poco después de las 11 de la noche, se activó la #AlertaSísmica en la #CDMX



De acuerdo con el @SSNMexico, la magnitud preliminar es de 6.3 con epicentro en Matías Romero, #Oaxaca



Los detalles en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/3uG7PVOZpe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

¿Cómo se sintió el temblor magnitud 6.3 en México hoy?

Hasta ahora, el sismo magnitud 6 que azotó en Oaxaca solo ha dejado un gran susto a la población luego del desalojo tras la presencia del temblor. De igual forma se reportan cortes en la energía eléctrica al sur del estado.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz notificó que ocurrió un sismo con epicentro en el municipio de Matías Romero, por lo que se activaron los protocolos de Protección Civil y personal se encuentra revisando las posibles afectaciones en todo el estado: "Les pedimos mantener la calma y estar alertas a las indicaciones a través de medios oficiales".

Hace unos minutos ocurrió un sismo con epicentro en el municipio de Matías Romero. Se han activado los protocolos de protección civil y nuestro personal está revisando las posibles afectaciones en todo el estado. Les pedimos mantener la calma y estar alertas a las indicaciones a… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 7, 2023

En redes sociales se habla de afectaciones en la iglesia de San Sebastián Tutla, ubicada en el municipio de San Sebastián Tutla. En las imágenes únicamente se aprecia la caída leve del reciento, sin que se hable de perdidas humanas.

También se reportan afectaciones en tramos carreteros por derrumbes a consecuencia del temblor de magnitud 6 con epicentro en Matías Romero hoy, principalmente en la carretera 190, San José de Gracia-Las Animas.

De igual forma se habla de viviendas afectadas, piden a las autoridades de Protección Civil verificar las zonas.

Una cámara de seguridad ubicada en una avenida de Villahermosa, #Tabasco, captó el momento en el que se registró el #sismo de magnitud 6.0 que tuvo su epicentro en Matías Romero, #Oaxaca https://t.co/jKpdsXt0tM pic.twitter.com/dPdHxOVZ6e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 7, 2023

Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó que el sismo en México hoy tuvo presencia en varios puntos del estado, incluyendo las regiones de Xalapa y Veracruz; sin embargo, hasta el momento no se registran afectaciones.