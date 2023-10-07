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Sismo en México hoy: Así se sintió el temblor magnitud 6.3 en Oaxaca

Durante la noche de este viernes 6 de octubre un sismo magnitud 6.3 azotó en Matias Romero, Oaxaca, ¿hay daños por el temblor? Así se sintió en el país.

¿Hay daños por el sismo de hoy en México? Se reportan afectaciones en Oaxaca
¿Hay daños por el sismo de hoy en México? Se reportan afectaciones en Oaxaca|Vía Twitter

Escrito por: Pilar Espinoza

En punto de las 23:06 horas se registró un sismo con epicentro a 13 kilómetros al noroeste de Matias Romero, Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, la magnitud preliminar de temblor fue de 6.0.

En un principio, el Servicio Sismológico Nacional reportaba una magnitud de 6.3, ajustando minutos después a 6.0.

La alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, por lo que decenas de edificios fueron desalojados por los habitantes. Afortunadamente, en la capital del país no se reportan daños.

¿Cómo se sintió el temblor magnitud 6.3 en México hoy?

Hasta ahora, el sismo magnitud 6 que azotó en Oaxaca solo ha dejado un gran susto a la población luego del desalojo tras la presencia del temblor. De igual forma se reportan cortes en la energía eléctrica al sur del estado.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz notificó que ocurrió un sismo con epicentro en el municipio de Matías Romero, por lo que se activaron los protocolos de Protección Civil y personal se encuentra revisando las posibles afectaciones en todo el estado: "Les pedimos mantener la calma y estar alertas a las indicaciones a través de medios oficiales".

En redes sociales se habla de afectaciones en la iglesia de San Sebastián Tutla, ubicada en el municipio de San Sebastián Tutla. En las imágenes únicamente se aprecia la caída leve del reciento, sin que se hable de perdidas humanas.

También se reportan afectaciones en tramos carreteros por derrumbes a consecuencia del temblor de magnitud 6 con epicentro en Matías Romero hoy, principalmente en la carretera 190, San José de Gracia-Las Animas.

De igual forma se habla de viviendas afectadas, piden a las autoridades de Protección Civil verificar las zonas.

Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó que el sismo en México hoy tuvo presencia en varios puntos del estado, incluyendo las regiones de Xalapa y Veracruz; sin embargo, hasta el momento no se registran afectaciones.

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