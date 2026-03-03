No eres tú y no es tu internet: Se reporta la caída de Facebook hoy 3 de marzo de 2026

La caída de Facebook hoy martes 3 de marzo de 2026 generó una ola de reportes a nivel mundial luego de que miles de usuarios comenzaron a experimentar problemas para ingresar a la plataforma y actualizar el contenido.

De acuerdo con sitios de monitoreo de fallas en tiempo real, los errores se dispararon durante la tarde (alrededor de las 15:50 horas -tiempo de México-), principalmente por fallas en el inicio de sesión, carga del feed y publicación de contenidos tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio.

| Especial

Estas son las fallas que presenta Facebook hoy

Los reportes de usuarios coinciden en que Facebook presenta diversos problemas técnicos que impiden usar la red social con normalidad.

Entre las principales fallas detectadas se encuentran:



Problemas para iniciar sesión en cuentas.

Error al cargar el feed de noticias.

Publicaciones que no aparecen o no se pueden subir.

Lentitud o imposibilidad para acceder a la versión web.

Algunos usuarios también señalaron que la plataforma muestra mensajes de error o simplemente deja de cargar el contenido, lo que generó confusión inicial al pensar que se trataba de un problema de conexión a internet.

Así fue cómo se detecto la falla a nivel mundial

Las herramientas especializadas en monitoreo de plataformas digitales registraron un aumento repentino de reportes relacionados con Facebook durante la tarde de este martes.

Estos servicios recopilan avisos de usuarios que informan cuando una aplicación deja de funcionar correctamente, lo que permite identificar cuando se trata de una falla generalizada y no de un problema individual.

Los datos mostraron un incremento de reportes en poco tiempo, lo que apunta a una interrupción amplia en el funcionamiento de la red social.

Error en Facebook | Captura de pantalla

Meta no ha explicado la causa de la caída

Hasta ahora, la empresa Meta, responsable de Facebook, no ha informado qué originó la interrupción ni si el problema afecta únicamente a esta plataforma o también a otros servicios del mismo grupo.

En ocasiones anteriores, las caídas de Facebook han estado relacionadas con errores en la infraestructura tecnológica, actualizaciones del sistema o fallas en los servidores.

Mientras se restablece el servicio, muchos usuarios recurrieron a otras redes sociales para confirmar lo que había ocurrido así como para compartir capturas de los errores que aparecen al intentar usarla.