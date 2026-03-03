¡Se viene Megapuente de 4 días y Semana Santa en marzo 2026! Checa las fechas

El tercer mes del año 2026 se posiciona como un periodo de alta flexibilidad dentro del esquema de enseñanza básica en el territorio mexicano con un megapuente que seguro alegrará a los estudiantes.

Conforme a lo estipulado en la programación oficial de la Secretaría de Educación Pública, este lapso integra diversas responsabilidades de gestión interna con festividades.

Esta mezcla de fechas derivará en un periodo de asueto prolongado de cuatro jornadas seguidas, al cual le sucederá el comienzo oficial del descanso correspondiente a la Semana Santa.

¡Preparen las maletas! Cuatro días de descanso total a mitad de mes

La interrupción de las labores en las aulas para los menores dará inicio el viernes 13 de marzo. Durante esa fecha, el cuerpo de profesores se dedicará íntegramente a tareas de índole administrativa contempladas en la normativa educativa.

Entre las funciones que el personal docente debe ejecutar se encuentran la captura de promedios y valoraciones en los sistemas digitales del gobierno, además de la redacción de sugerencias pedagógicas en los reportes de aprovechamiento.

Si bien el alumnado no tiene la obligación de acudir a las escuelas, los educadores deben completar su jornada laboral para cumplir con estos procesos de evaluación.

Adiós a las aulas: El viernes administrativo que regala un fin de semana largo

El intervalo de descanso para los estudiantes se prolongará sin interrupciones hasta el lunes 16 de marzo. La suspensión de actividades en este día específico responde a la celebración del nacimiento de Benito Juárez.

Aunque la efeméride ocurre formalmente el 21 de marzo, las leyes laborales actuales permiten el traslado del día festivo al lunes previo con el objetivo de generar un fin de semana de mayor duración. De esta manera, el retorno general a los planteles educativos de toda la nación está fijado para el martes 17 de marzo.

La antesala de las vacaciones: Del megapuente directo a la Semana Santa

Una vez concluido este receso de mitad de mes, el esquema pedagógico se enfilará hacia la pausa vacacional más extensa de la primera mitad del año. Las disposiciones vigentes señalan que el asueto de Semana Santa arrancará formalmente el lunes 30 de marzo y finalizará el viernes 10 de abril. Bajo este cronograma, la reanudación de las sesiones de aprendizaje quedó establecida para el lunes 13 de abril.

Para las familias y responsables de los alumnos, este periodo del 2026 implicará un esfuerzo logístico considerable. La proximidad entre el fin de semana largo de 4 días y el inicio del receso de primavera, que ocurre solo 14 días después, sitúa a este mes como una etapa determinante en el cierre del año lectivo.

