Tensión en Israel: Violencia y reflexiones desde el norte del país con Roberto Ruiz

Roberto Ruiz, continúa como enviado especial en Israel, en donde ya no hay refugio para la tensión que se vive debido a la guerra en Medio Oriente . Es así como nos cuenta lo que se está viviendo en aquel lado del mundo ante las agresiones de Irán.

Israel está viviendo momentos difíciles por los bombardeos de Irán

Una jornada de extrema violencia se vivió hoy en el norte de Israel, particularmente en la ciudad portuaria de Haifa, ubicada a unos 25 kilómetros de la frontera con Líbano. Desde primeras horas de la mañana, las alarmas de bombardeo comenzaron a sonar, alertando a la población sobre el inminente ataque de misiles provenientes del grupo Hezbolá.

Durante nuestra cobertura, el sonido de las explosiones del sistema de defensa israelí, conocido como “Domo de Hierro”, se hacía eco en los túneles donde Roberto Ruiz se resguardaba. Según datos proporcionados por las Fuerzas de Defensa de Israel, fueron lanzados 135 cohetes en lo que se considera el mayor ataque por parte de este grupo terrorista hasta la fecha.

En medio de la tensión, un hecho particular llamó la atención. Mientras Roberto intentaba refugiarse, una voz en español lo llevó al apartamento de Miriam Feinberg, una mexicana que ha vivido en Israel durante los últimos 11 años . Feinberg compartió su primera experiencia bajo ataque, cuando un cohete cayó a pocos metros de su vivienda, justo donde su hijo pequeño suele dormir. A pesar del peligro, cuando se le preguntó si consideraría regresar a México, su respuesta fue contundente:

“En México no tenía la seguridad ni de poder subirme a un bus tranquila con mi celular, te arrancan los collares, el teléfono. No estaría segura de que mi hijo pudiera jugar en el parque... aquí, aunque me tiren misiles, no me van a secuestrar ni sufriré ese tipo de violencia”.

Estas palabras invitan a reflexionar sobre las distintas formas de inseguridad que se experimentan en diversas partes del mundo. Mientras los ataques continúan, lo cierto es que en este conflicto, como en muchos otros, los únicos perdedores son los civiles que quedan atrapados en medio de la violencia.