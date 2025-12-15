¡Crisis en ISSSTE Matamoros! Falta de luz obliga el traslado de pacientes a otros hospitales; hay dos de gravedad

¡Cada vez más lejos de Dinamarca! Al menos 12 pacientes de una clínica del ISSSTE en Matamoros, Tamaulipas, fueron trasladados de emergencia a otros hospitales debido a una falla eléctrica en el lugar; dos de ellos en estado crítico de salud.

La emergencia provocó la movilización de ambulancias de la Cruz Roja y particulares que prestan apoyo en urgencias médicas.

"Va a ser necesario el apoyo entre todos porque tenemos unos un poquito pesaditos y otros que son de terapia intensiva (...) Hay que bajar rígida, espalda y el grupo que sea de seis", coordinaba Francisco Ponce, Coordinador de Socorros de la Cruz Roja.

Pacientes críticos en riesgo: Así fue el traslado de personas a otros hospitales

Entre los pacientes trasladados había dos en terapia intensiva y en estado crítico de salud, por lo que fueron los primeros en ser atendidos y trasladados a otro hospital.

Mientras que los pacientes menos graves, fueron dados de alta y mandados a su casa.

Además de los pacientes, las vacunas y medicamentos que requieren refrigeración se pusieron en riesgo; sin embargo, los insumos fueron trasladados a otros hospitales.

Por su pare, representantes de los derechohabientes, entre ellos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acudieron a la clínica del ISSSTE en Matamoros para buscar una forma de apoyar a los agremiados.

Fallas en planta eléctrica llevan más de 2 a 3 años

El hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Matamoros, Tamaulipas, ya cuenta con un historial de fallas eléctricas.

Algunas personas aseguraron que la clínica tiene una falla en la planta de luz, la cual no funciona bien desde hace 2 ó 3 años.

Actualmente, la clínica ya cuenta con energía eléctrica. Hasta el momento, las autoridades oficiales no han dado una declaración respecto al tema de electricidad.