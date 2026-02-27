Va la Secretaría de Turismo por Patronato del Carnaval Tamaulipas
También se trabaja en intercambio de comparsas con otros carnavales del país para acrecentar el interés.
En un esfuerzo estratégico por profesionalizar la gestión del carnaval de la zona sur, garantizar su crecimiento sostenido y posicionarlo como referente de relevancia en los circuitos nacionales e internacionales de carnavales, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez, impulsa la conformación de un Patronato del Carnaval Tamaulipas.
“En la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja para que las obras y acciones trasciendan las administraciones, generando beneficios permanentes y sostenidos para la sociedad tamaulipeca”, aseguró el funcionario estatal.
El carnaval conurbado se ha logrado posicionar muy bien y debemos de aprovechar ese auge para seguir posicionándonos, seguir creciendo, generando derrama económica y atrayendo los reflectores, refirió.
Señaló que lo ideal es que el carnaval tenga vida propia, con una organización autónoma y consolidada, pero contando con el respaldo decidido del Gobierno del Estado y la participación activa de los tres municipios involucrados, cada uno aportando su toque distintivo y su identidad local para enriquecer la fiesta en conjunto.
Buscan competir con los carnavales más importantes del país
Aseguró el funcionario estatal, que se debe ir más allá, para crecer y posicionarlo, por ello, “se está impulsando el intercambio de comparsas con otros carnavales importantes del país, con el objetivo de enriquecer la oferta cultural, fomentar lazos entre fiestas emblemáticas y generar mayor interés nacional e internacional en el carnaval”.
De lo que se trata es de impulsar la proyección de Tamaulipas , un estado que lo tiene todo, que ofrece seguridad, infraestructura, bellezas naturales, historia, cultura, calidez de su gente y mucho más, con lo que Tamaulipas Seguro te Enamora, concluyó.