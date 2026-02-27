Va la Secretaría de Turismo por Patronato del Carnaval Tamaulipas

En un esfuerzo estratégico por profesionalizar la gestión del carnaval de la zona sur, garantizar su crecimiento sostenido y posicionarlo como referente de relevancia en los circuitos nacionales e internacionales de carnavales, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, a cargo de Benjamín Hernández Rodríguez, impulsa la conformación de un Patronato del Carnaval Tamaulipas.

“En la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja para que las obras y acciones trasciendan las administraciones, generando beneficios permanentes y sostenidos para la sociedad tamaulipeca”, aseguró el funcionario estatal.

El carnaval conurbado se ha logrado posicionar muy bien y debemos de aprovechar ese auge para seguir posicionándonos, seguir creciendo, generando derrama económica y atrayendo los reflectores, refirió.

Señaló que lo ideal es que el carnaval tenga vida propia, con una organización autónoma y consolidada, pero contando con el respaldo decidido del Gobierno del Estado y la participación activa de los tres municipios involucrados, cada uno aportando su toque distintivo y su identidad local para enriquecer la fiesta en conjunto.

Buscan competir con los carnavales más importantes del país

Aseguró el funcionario estatal, que se debe ir más allá, para crecer y posicionarlo, por ello, “se está impulsando el intercambio de comparsas con otros carnavales importantes del país, con el objetivo de enriquecer la oferta cultural, fomentar lazos entre fiestas emblemáticas y generar mayor interés nacional e internacional en el carnaval”.

De lo que se trata es de impulsar la proyección de Tamaulipas , un estado que lo tiene todo, que ofrece seguridad, infraestructura, bellezas naturales, historia, cultura, calidez de su gente y mucho más, con lo que Tamaulipas Seguro te Enamora, concluyó.