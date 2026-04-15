Operativo en Colima: Capturan a 8 policías por filtrar información al CJNG por mensajería cifrada

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, ocho elementos en activo de la Policía Municipal de Manzanillo fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los agentes, con antigüedades que van desde los 8 hasta los 25 años de servicio, son acusados de asociación delictuosa y uso indebido de información tras detectarse que operaban como informantes estratégicos para el crimen organizado.

La captura fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de la Policía Estatal, la Defensa y la Marina. Según las investigaciones, los uniformados facilitaban información sobre detenciones, instalación de retenes y reportes del C5i en tiempo real, permitiendo que las células delictivas evadieran la justicia y desarrollaran actividades ilícitas en el puerto.

Threema: La red de espionaje dentro de la corporación

El Fiscal General del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, reveló que la clave para desarticular esta red fue el rastreo de Threema, una aplicación de mensajería cifrada. A través de esta plataforma, los policías reportaban cada movimiento de las fuerzas de seguridad. "Se corroboró que había en esta red información filtrada que, por su naturaleza, su origen necesariamente se da en corporaciones de seguridad y justicia", detalló el fiscal.

Entre los detenidos destacan elementos con décadas de carrera, lo que evidencia el nivel de infiltración en la corporación:



Miguel Ángel “N”: 25 años de servicio.

25 años de servicio. Rolando “N”: 21 años de antigüedad.

21 años de antigüedad. Sergio Alejandro “N” y José Santos “N”: 17 años de servicio cada uno.

17 años de servicio cada uno. Otros cuatro agentes con antigüedades de entre 8 y 12 años.

"Traicionaron al pueblo": Alcaldesa de Manzanillo

La presidenta municipal, Rosa María Bayardo Cabrera, calificó los hechos como una traición directa a la ciudadanía. "En términos simples y llanos, traicionaron la confianza del pueblo por coludirse con quienes buscan arrebatarle la paz a la población", sentenció la alcaldesa, subrayando que estas detenciones son parte de un proceso de depuración profunda de la policía local.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, el Teniente Fabián Gómez Calcáneo, anunció que tras este golpe a la impunidad se implementará el Plan Cuadrante en Manzanillo, con el despliegue de 24 nuevas patrullas para reforzar la vigilancia. El operativo, afirmaron las autoridades, es un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes utilicen el uniforme para proteger a generadores de violencia.

