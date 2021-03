WhatsApp ¿Cómo leer mensajes sin que aparezcas en línea?

Hasta ahora, Whatsapp sigue siendo la aplicación de mensajería líder, con más de mil 500 millones de usuarios, pero muchas veces no brinda la privacidad requerida para los usuarios por lo que existen diversos trucos para lograr el estado “optimo” de esta app de primera mano.

Últimas conexiones, estados, “en línea” y doble palomita azul, son algunas formas en que esta app puede evidenciar si los usuarios tienen o no actividad, pero para muchos usuarios esto resulta agobiante ya que expone que no estás atento a los mensajes que envían tus contactos ya que pueden ver “que estás “en línea”.

Incluso, hay malos entendidos con algunos de los contactos de tu agenda porque no se responden los mensajes en el momento, cuando no necesariamente estás conectado, no has visto los mensajes, o simplemente no quieres responder.

Por ello te vamos a decir una forma para evitar que te vean “en línea”.

Te puede interesar: Policía repele ataque a balazos en Álvaro Obregón; hay un muerto

Paso a paso para eliminar “En línea...”

Para eliminar esa posibilidad en tu Whatsapp deben seguir las siguientes instrucciones:

Lo primero que tienes que hacer es ir al menú de “Configuración”, en caso de IOS , se encuentra abajo a la derecha desde la pantalla principal, en el caso de Android en la pestaña de tres puntitos arriba a la derecha.

Una vez dentro, métete en “Cuenta” para gestionar todos los detalles sobre tu estado en la aplicación.

Entra en el menú de Privacidad y desde ahí podrás configurar la visibilidad de tu última conexión, las confirmaciones de lectura y tu estado.

Para quitar el “En línea” ingresa a “Estado”. Una vez ahí, solo tendrás que seleccionar la opción “Nadie”.

Verifica con algún contacto si te puede ver “En línea” y listo, has desaparecido ese indicador. Ya podrás posponer tus respuestas para cuando creas conveniente mientras nadie sabe si estas conectado o no.

Te puede interesar: Para Semana Santa se prevé ocupación hotelera del 58%: SECTUR