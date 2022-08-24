Queman vivos a presuntos secuestradores en Guatemala

Pobladores de Huehuetenango, Guatemala, hicieron justicia por su propia mano y se unieron para detener a tres presuntos secuestradores, pero no para entregarlos a la policía local sino para quemarlos vivos.

De acuerdo con medios locales, días antes un menor de 11 años de edad fue secuestrado en Colotenango, Huehuetenango, Guatemala. Los secuestradores le enviaron a la familia del niño una fotografía de él acompañado de un hombre con una escopeta, esto con la intención de presionar a los papás para pagar el rescate.

Los padres lograron juntar solo la mitad de lo que exigían los plagiarios y les entregaron el dinero. Sin embargo, la policía de Guatemala informó que los secuestradores recibieron el pago pero no devolvieron al menor a su casa, lo que causó indignación entre los habitantes del municipio.

LINCHAN VIVOS A SUPUESTOS SECUESTRADORES DE UN NIÑO EN GUATEMALA



•Hacen justicia por su propia mano ante la incapacidad de la policía



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Queman a secuestradores en Guatemala

Después de que el niño secuestrado no regresó a su casa, varios pobladores se sumaron a la familia para ubicar a los tres presuntos secuestradores y hacer justicia por su propia mano.

Cabe destacar que pobladores de varias comunidades se sumaron a la búsqueda y para el mediodía había alrededor miles personas, quienes hallaron al pequeño muerto en una fosa.

Mientras tanto, las autoridades de Guatemala lograron capturar a tres hombres quienes presuntamente eran los secuestradores del niño, pero los vecinos les arrebataron a los tres delincuentes a la policía.

La gente enardecida por el crimen llevó a los tres hombres hasta una zona boscosa donde les rociaron gasolina y luego les prendieron fuego para quemarlos vivos.

Las autoridades de Guatemala informaron que las personas también incendiaron una vivienda donde presuntamente vivía uno de los secuestradores del niño.

Añadieron que los tres cuerpos de los presuntos secuestradores fueron localizados en un pickup totalmente carbonizados. Por este acto, la Fiscalía Distrital de Huehuetenango inició una carpeta de investigaciones.