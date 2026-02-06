Secuestran al empresario y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, Gerardo Arredondo Hernández

La violencia volvió a sacudir al sector político y empresarial de Guanajuato este viernes. La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó oficialmente la privación ilegal de la libertad de Gerardo Arredondo, conocido empresario del ramo de la construcción y excandidato a la presidencia municipal.

El hecho, ocurrido durante la mañana de este 6 de febrero en la zona sur de la ciudad, activó de inmediato los protocolos de emergencia ante el alto perfil de la víctima.

Despliegan operativo para encontrar a Gerardo Arredondo

Tras recibir el reporte al sistema de emergencias, las autoridades locales corroboraron la veracidad de la denuncia. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo conjunto y masivo en el que participan la Policía Municipal de Salamanca , las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional y Ejército Mexicano (Federación).

El objetivo prioritario es localizar con vida al empresario y cerrar el paso a los responsables en las salidas del municipio.

La dependencia municipal informó a través de un comunicado en Facebook que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) ya ha tomado control de las investigaciones. Agentes de Investigación Criminal se encuentran en la escena recabando indicios para esclarecer la mecánica de los hechos y dar con el paradero de Arredondo.

En su comunicado, la Dirección de Seguridad Pública reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente para garantizar la seguridad de los salmantinos, un municipio que ha sido golpeado recurrentemente por delitos de alto impacto.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no difundir rumores y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales. Asimismo, solicitaron la colaboración ciudadana: si alguien cuenta con información relevante que ayude al desarrollo de la investigación, se pide reportarla de manera anónima al 089.

¿Quién es Gerardo Arredondo?

Gerardo Arredondo es un empresario del ramo de la construcción, sector en el que ha consolidado su carrera. Asimismo, fue candidato abanderado por la coalición "Fuerza y Corazón por Guanajuato", del PRI, PAN y PRD. Aunque su postulación fue impulsada principalmente por el PAN como un "candidato ciudadano" con la misión de recuperar el bastión panista. Pero perdió la contienda frente al actual alcalde, César Prieto Gallardo de Morena.