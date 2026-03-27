Noche violenta en la CDMX: Balacera en Azcapotzalco deja un muerto y un herido

Se registró una balacera en el centro de Azcapotzalco, Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre murió y otro quedó herido.

De acuerdo con versiones preliminares, se trataría de un ataque directo, los testigos en la zona aseguraron que las víctimas iban corriendo mientras otros dos sujetos los perseguían al mismo tiempo que disparaban.

Al final llegaron a refugiarse a una tienda departamental, en donde una clienta los auxilió. La mujer señaló que le puso un torniquete a uno de ellos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Mientras que el otro hombre, lamentablemente perdió la vida en el lugar y ya no pudieron hacer nada por él.

¿Balacera en Azcapotzalco estaría relacionada con un asalto?

La mujer que ayudó a las víctimas, afirmó que la versión de los jóvenes es que iban a vender una moto, pero notaron que se acercaban dos personas encapuchadas por lo que decidieron huir del lugar, pero fueron perseguidos por los presuntos criminales. Por lo tanto se habla de un posible asalto a través del engaño de la falsa compra-venta.

Sin embargo, serán las autoridades capitalinas quienes determinen lo que ocurrió realmente durante la noche de este jueves 26 de marzo en el centro de la alcaldía Azcapotzalco, que por cierto, el crimen ocurrió muy cerca del ayuntamiento, así como en inmediaciones de la Fiscalía.

BALACERA EN AZCAPOTZALCO



Calle Esperanza y Belizario Domínguez en Azcapotzalco, balacera 2 lesionados uno, busca refugio en Elektra y esta mal herido.



Responsables escaparon en moto. pic.twitter.com/L3xgmcrcJx — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 27, 2026

Tras la persecución, vecinos de la zona aseguran que se escucharon más de seis disparos.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja para atender al herido, así como miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, quienes ya investigan los hechos violentos ocurridos en el cruce de las calles 22 de Febrero y Esperanza.

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