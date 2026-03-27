Zarpan con ayuda para Cuba… y desaparecen: buscan veleros en el Caribe

Dos veleros con nueve tripulantes desaparecieron tras salir el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres con destino a La Habana, Cuba. Ya los está buscando en el Caribe.

Las naves transportaban ayuda humanitaria y tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero hasta ahora no hay rastro ni comunicación con la tripulación. Ante esto, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR).

Activan operativo de búsqueda en el Caribe

De acuerdo con la dependencia, el operativo se puso en marcha de inmediato para intentar ubicar a los tripulantes y garantizar su seguridad. Se alertó a mandos navales de distintas zonas, incluyendo:



Quinta Región Naval

Novena Zona Naval

Estaciones ENSAR en Isla Mujeres y Yucalpetén

Además, se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar las posibilidades de localización.

🚨 Activan Plan Marina en fase de Búsqueda y Rescate tras la desaparición de dos embarcaciones que partieron de Isla Mujeres rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.



⚠️ Debían arribar entre el 25 y 26 de marzo, pero no hay confirmación de su llegada.



La información de… pic.twitter.com/wucFFifKpp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

¿Cómo se está buscando a las embarcaciones en el Caribe?

Las labores incluyen un despliegue por mar y aire en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. Entre los recursos utilizados están buques de superficie, aeronaves tipo Persuader y patrullajes con patrones de búsqueda marítima y aérea.

Las autoridades también analizan factores como corrientes marinas, condiciones del clima y posibles cambios de rumbo que pudieron haber afectado la travesía.

El operativo no solo se mantiene a nivel nacional. También hay coordinación con países como:



Estados Unidos

Cuba

Francia

Polonia

Esto incluye comunicación con centros internacionales de rescate marítimo y representaciones diplomáticas, con el objetivo de compartir información en tiempo real.

Llamado urgente a la comunidad marítima

La Secretaría de Marina pidió apoyo a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que naveguen en el Caribe y el Golfo de México. Cualquier avistamiento o información sobre los veleros desaparecidos puede ser clave para su localización.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo constante y ajustan las zonas de búsqueda para aumentar las probabilidades de encontrarlos.

