Zarpan con ayuda para Cuba… y desaparecen: buscan veleros en el Caribe
Nueve tripulantes iban rumbo a Cuba con ayuda humanitaria, pero no llegaron. Autoridades ya desplegaron un operativo de búsqueda en el Caribe para localizar los veleros.
Dos veleros con nueve tripulantes desaparecieron tras salir el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres con destino a La Habana, Cuba. Ya los está buscando en el Caribe.
Las naves transportaban ayuda humanitaria y tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero hasta ahora no hay rastro ni comunicación con la tripulación. Ante esto, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR).
Activan operativo de búsqueda en el Caribe
De acuerdo con la dependencia, el operativo se puso en marcha de inmediato para intentar ubicar a los tripulantes y garantizar su seguridad. Se alertó a mandos navales de distintas zonas, incluyendo:
- Quinta Región Naval
- Novena Zona Naval
- Estaciones ENSAR en Isla Mujeres y Yucalpetén
Además, se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar las posibilidades de localización.
🚨 Activan Plan Marina en fase de Búsqueda y Rescate tras la desaparición de dos embarcaciones que partieron de Isla Mujeres rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026
⚠️ Debían arribar entre el 25 y 26 de marzo, pero no hay confirmación de su llegada.
La información de… pic.twitter.com/wucFFifKpp
¿Cómo se está buscando a las embarcaciones en el Caribe?
Las labores incluyen un despliegue por mar y aire en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. Entre los recursos utilizados están buques de superficie, aeronaves tipo Persuader y patrullajes con patrones de búsqueda marítima y aérea.
Las autoridades también analizan factores como corrientes marinas, condiciones del clima y posibles cambios de rumbo que pudieron haber afectado la travesía.
El operativo no solo se mantiene a nivel nacional. También hay coordinación con países como:
- Estados Unidos
- Cuba
- Francia
- Polonia
Esto incluye comunicación con centros internacionales de rescate marítimo y representaciones diplomáticas, con el objetivo de compartir información en tiempo real.
Llamado urgente a la comunidad marítima
La Secretaría de Marina pidió apoyo a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que naveguen en el Caribe y el Golfo de México. Cualquier avistamiento o información sobre los veleros desaparecidos puede ser clave para su localización.
Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo constante y ajustan las zonas de búsqueda para aumentar las probabilidades de encontrarlos.