Segob rechaza traslado de reos de Chihuahua a penales federales

Ciudad de México. Mediante un comunicado de prensa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que las autoridades penitenciarias estatales de Chihuahua solicitaron de manera económica (de viva voz) el traslado de indeterminado número de personas privadas de la libertad a penales federales.

Tras está petición la Segob respondió que este traslado no puede realizarse violando las disposiciones, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y estatus procesal de dichas personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social número 3, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se termina con el comunicado de prensa precisando que el Cereso número 3 está sujeto a las disposiciones legales del fuero común del estado de Chihuahua por lo que es de jurisdiccion de esa entidad.