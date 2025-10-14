Más de 200 globos aerostáticos surcarán el cielo de León, Guanajuato, para dar inicio al Festival Internacional del Globo (FIG) 2025, uno de los eventos más esperados del año y considerado entre los tres festivales de globos más importantes del mundo.

Fechas del Festival Internacional del Globo 2025

Durante cuatro días, del 14 al 17 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo visual único, donde el amanecer se llena de color con globos provenientes de más de 25 países.

Este evento no solo reúne a pilotos y tripulaciones de todo el mundo, sino también a miles de visitantes que cada año hacen de León un punto de encuentro de cultura, turismo y diversión.

“Es un evento totalmente familiar, con pilotos que vienen de todas partes del mundo, un evento seguro donde las familias pueden disfrutar en este maravilloso Parque Metropolitano de León, con la Presa del Palote como fondo”, expresó Escandra Salim Alle, directora del Festival Internacional del Globo de León.

La también organizadora destacó que el FIG “une al mundo con diversión, color y alegría”, al combinar tradición, innovación y entretenimiento para todas las edades.

Cartelera del Festival Internacional del Globo 2025

Además de los vuelos aerostáticos, el festival contará con una cartelera musical de talla internacional. Por las noches, el cielo se iluminará al ritmo de Gloria Trevi, Carin León, Martin Garrix y Afrojack, artistas que encabezarán los conciertos estelares.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que este año se proyecta la llegada de más de 400 mil visitantes, lo que representa una importante derrama económica para la región.

Los asistentes también podrán disfrutar de gastronomía local, exposiciones, áreas de convivencia y actividades culturales. Con un ambiente seguro, colorido y familiar, el Festival Internacional del Globo 2025 promete ser una experiencia inolvidable que una vez más pondrá en alto el nombre de Guanajuato.