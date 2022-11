Destaca García Harfuch que en CDMX no evaden responsabilidad en materia de seguridad

Para disminuir la incidencia delictiva se necesita voluntad, estrategia y no evadir la responsabilidad, sin importar si los ilícitos son del orden federal o local, subrayó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch en reunión con representantes de Coparmex , Canacitra y hoteles, en la sede del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

“Si algo le reconocemos a la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es que ella no evade su responsabilidad. Ella no pregunta si es delito federal, local, si el homicidio tiene que ver con delincuencia organizada o no, ella simplemente dice: hay que frenarlo y hay que resolverlo”, reconoció García Harfuch en la sede del Consejo, en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Por ello, el secretario resaltó ante consejeros del organismo que en otras entidades hace falta no evadir la responsabilidad, informó la SSC en comunicado conjunto.

“Hay que destacar la importancia de que la conducción de la estrategia de seguridad pública la tenga la Jefa de Gobierno, si yo la tuviera no tendríamos la misma relación con la Fiscalía, con el C5, y pasaría lo que ha pasado por muchos años: el Jefe de la Policía y el de la Fiscalía, sin importar en qué estado, están totalmente enfrentados y compitiendo entre ellos”, subrayó.

Harfuch pide acercarse a la policía.

En el evento al que asistió el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, destacaron la disminución del 51% de delitos en la Ciudad de México.

Para Guerrero Chiprés en la capital hay una alineación entre la disminución de incidencia criminal y una mejoría de 33 puntos en la percepción de seguridad.

Sin embargo, las y los consejeros expusieron a García Harfuch las inquietudes ciudadanas por las extorsiones, la supervisión de antros o la seguridad en cajeros automáticos.

Por ello García Harfuch pidió a las víctimas de extorsión acercarse a la Policía, aunque no vayan a presentar su denuncia ante el ministerio público, pero que se entrevisten con agentes de inteligencia o busquen la mediación del Consejo Ciudadano.

A la reunión asistieron Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, Andrea González, Cecilia Flores de Chamlati, Emilia Reyes Agüero, María Elena Esparza Guevara, José Antonio Centeno, presidente de la Canacintra; Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex en la CDMX, y Jesús Padilla Zenteno, vicepresidente de Coparmex.

También los consejeros Abraham Bleier, Alejandro Kuri, Alfonzo Zermeño, Antonio Pascual, Leonardo Curzio, Michel Chamlati y Ramón Beltrán, y los invitados Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la CDMX, Óscar Padilla, CEO de J. García López, y Odilón López, presidente del Consejo Ciudadano del Estado de México.