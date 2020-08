Juez revoca suspensión contra captura del ex gobernador Mario Marín

Ciudad de México.- Ya no existe protección judicial alguna que frene la orden de aprehensión librada contra el ex goberndor de Puebla, Mario Marín, implicado en los actos de tortura de los que fue objeto en 2005 la periodista Lydia Cacho, autora del libro “Los Demonios del Eden” donde denuncia una red de pornografía y prostitución infantil conformada presuntamente por funcionarios y empresarios.

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal revocó la suspensión provisional que le había otorgado el 7 de mayo pasado al ex gobernador para dejar sin efecto cualquier mandato de captura que no estuviera relacionado con un delito grave que requiriera de prisión preventiva oficiosa.

La determinación de la jueza Rosa María Cervantes Mejía se originó porque el actuario no pudo localizar a Mario Marín para notificarle respecto de una suspensión de plano y no ratificó además la demanda, por lo que se consideró por no presentado el juicio de amparo.



Sobre el ex gobernador pesa además de la orden de aprehensión por tortura, una ficha roja de Interpol con fines de búsqueda internacional en los 190 países afiliados, situación en igualdad de circunstancias para el empresario Kamel Nacif, implicado en la misma investigación.

La indagatoria señala que en 2005 Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por supuestos delitos de difamación y calumnia. Durante su traslado en vehículo al estado de Puebla, fue severamente maltratada y amedrentada por policías y bajo órdenes del entonces Gobernador y su amigo Kamel Nacif, según la denuncia de la propia periodista.