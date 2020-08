PGJCDMX: comisionado del INAI se lanzó de manera voluntaria

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó al comisionado del INAI, Carlos Alberto Bonnin, se lanzó de manera voluntaria de un quinto piso.

El Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, aclaró que la caída del quinto nivel fue determinada por un impulso personal del funcionario sin que nadie interviniera.



“Lo que tenemos ya establecido de acuerdo de lo que refieren los compañeros de Servicios Periciales es que no existió una causa externa o un factor externo que propiciara esa caída, lo estamos afirmando con el material videográfico que corroboro la mecánica de hechos que nos acaban de exponer eso lo acabamos de afirmar… fue de manera voluntaria”



En conferencia de prensa, se dijo que por estos hechos no se ejercerá acción penal alguna y que el comisionado de 38 años sufrió una caída libre de 21 metros, esto después de haber recibido una llamada telefónica.

“Se verificó que esta persona se encontraba en la terraza del quinto piso del edificio, desde donde ocurrió su precipitación con caída libre, con las dirigencias y análisis periciales se ha determinado que no existe factor externo que provocara la caída o conducta penalmente reprochable atribuible a persona alguna que lo determinara ya que la víctima se encontraba sola en el sitio, por lo tanto el presente expediente se determinara el no ejercicio de la acción penal.

Con respecto a las fotografías filtradas que muestran al comisionado del INAI, Carlos Alberto Bonnin tendido luego de caer, el funcionario aclaró que no forman parte de la cadena de custodia de los materiales que el INAI entregó a la procuraduría capitalina para la investigación, y que esta no fue quebrantada por personal de la dependencia.



“Es importante informar que respecto de la difusión de imágenes a tráves de redes sociales y medios de comunicación se dio intervención a la Fiscalia para Servidores Públicos de esta institución para que iniciara la carpeta de investigación correspondiente, con las diligencias realizadas se verificó que la cadena de custodia del material videográfico que forma parte de la carpeta de investigación no fue quebrantada, en consecuencia esas fotografías no derivan del material videográfico que el INAI entregó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la fotografía difundida que muestra a la víctima sobre el pavimento recibiendo primeros auxilios momentos después de haber ocurrido la precipitación no forma parte de la Carpeta de Investigación y no es atribuible a personal de esta dependencia.