Semáforo Covid: ya son cuatro estados en verde; no hay ninguno en rojo
La Secretaría de Salud difundió el semáforo Covid vigente del 20 de septiembre al 3 de octubre en el que 24 estados están en amarillo.
La Secretaría de Salud de México dio a conocer el semáforo Covid que estará vigente a partir del próximo lunes 20 de septiembre, en el que ninguno de los 32 estados aparece en color rojo.
En el siguiente semáforo Covid cuatro estados de México aparecen en color verde, mientras que 24 están en color amarillo y cuatro estados están en semáforo Covid color naranja.
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, el próximo semáforo Covid estará vigente del 20 de septiembre al 3 de octubre.
A diferencia del pasado semáforo Covid, en el actual semáforo Covid se redujo el número de estados en color naranja, ya que pasaron de ser 17 a cuatro, mientras que los amarillos aumentaron para pasar de 13 a 24.
Estados en semáforo Covid verde
- Chiapas
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Sinaloa
Estados en semáforo Covid amarillo
- Aguascalientes
- Baja California
- Campeche
- Ciudad de México (CDMX)
- Coahuila
- Durango
- Edomex
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- Sonora
- San Luis Potosí
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Estados en semáforo Covid naranja
- Colima
- Morelos
- Tamaulipas
- Tabasco
CDMX y Edomex, en Semáforo Covid amarillo
El Estado de México (Edomex) que estaba hace 15 días en el semáforo Covid naranja, pasó esta quincena al amarillo, así lo anunció el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo.
A partir del 20 de septiembre, el Edomex estará en semáforo Covid amarillo, luego de que los contagios y hospitalizaciones bajaran en la entidad en los últimos días.
Con el semáforo Covid amarillo el Edomex incrementará el aforo al 70 por ciento en todos los comercios de la entidad.
A partir del próximo lunes, el #Edoméx pasa a semáforo amarillo. pic.twitter.com/5kgjtnwnpZ— Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) September 17, 2021
La Ciudad de México (CDMX) suma dos quincenas en semáforo Covid amarillo, ya que las reducciones de hospitalizaciones y casos de Covid-19 se mantienen.
A nivel nacional y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en los 32 estados y en la CDMX se reportan 72 mil 172 casos activos estimados de Covid-19.
Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 17 de septiembre de 2021— SALUD México (@SSalud_mx) September 17, 2021
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