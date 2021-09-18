Semáforo Covid: ya son cuatro estados en verde; no hay ninguno en rojo

La Secretaría de Salud de México dio a conocer el semáforo Covid que estará vigente a partir del próximo lunes 20 de septiembre, en el que ninguno de los 32 estados aparece en color rojo.

En el siguiente semáforo Covid cuatro estados de México aparecen en color verde, mientras que 24 están en color amarillo y cuatro estados están en semáforo Covid color naranja.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, el próximo semáforo Covid estará vigente del 20 de septiembre al 3 de octubre.

A diferencia del pasado semáforo Covid, en el actual semáforo Covid se redujo el número de estados en color naranja, ya que pasaron de ser 17 a cuatro, mientras que los amarillos aumentaron para pasar de 13 a 24.

Estados en semáforo Covid verde

Chiapas

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

Estados en semáforo Covid amarillo

Aguascalientes

Baja California

Campeche

Ciudad de México (CDMX)

Coahuila

Durango

Edomex

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sonora

San Luis Potosí

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Estados en semáforo Covid naranja

Colima

Morelos

Tamaulipas

Tabasco

CDMX y Edomex, en Semáforo Covid amarillo

El Estado de México (Edomex) que estaba hace 15 días en el semáforo Covid naranja, pasó esta quincena al amarillo, así lo anunció el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo.

A partir del 20 de septiembre, el Edomex estará en semáforo Covid amarillo, luego de que los contagios y hospitalizaciones bajaran en la entidad en los últimos días.

Con el semáforo Covid amarillo el Edomex incrementará el aforo al 70 por ciento en todos los comercios de la entidad.

A partir del próximo lunes, el #Edoméx pasa a semáforo amarillo. pic.twitter.com/5kgjtnwnpZ — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) September 17, 2021

La Ciudad de México (CDMX) suma dos quincenas en semáforo Covid amarillo, ya que las reducciones de hospitalizaciones y casos de Covid-19 se mantienen.

A nivel nacional y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en los 32 estados y en la CDMX se reportan 72 mil 172 casos activos estimados de Covid-19.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 17 de septiembre de 2021



➡️ https://t.co/mX8uaB1h4i pic.twitter.com/BU8PyoE9p2 — SALUD México (@SSalud_mx) September 17, 2021

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