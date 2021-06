Semáforo Covid México: 19 estados están en verde y 4 en naranja

La Secretaría de Salud dio a conocer el nuevo semáforo Covid de México, el cual muestra que 19 estados ya están en color verde, mientras que solo cuatro permanecen en naranja.

El semáforo Covid de México estará vigente del 7 al 20 de junio y en él, también se aprecia que son nueve entidades las que están en color amarillo.

Aunque más de la mitad se encuentra en color verde del semáforo Covid, la Secretaría de Salud de México indicó que la población y gobierno deben continuar con las actividades de mitigación de contagios, ya que esto no significa que no exista riesgo, sino que es mínimo, y además advirtieron que puede haber una reemergencia si no se actúa con prudencia.

Funcionarios de salud señalaron que los indicadores de la epidemia en el país muestran que hay una reducción importante, por ello la decisión de que estados como la CDMX y el Edomex pasen a semáforo Covid verde.

Península de Yucatán reporta aumento de epidemia en mapa de Covid

Funcionarios de salud también informaron que la Península de Yucatán reporta un aumento en la actividad epidémica, por lo que exhortaron a autoridades y a la población a reforzar medidas para volver al semáforo Covid amarillo, ya que en la quincena anterior, solo Quintana Roo se encontraba en color naranja; esta semana se sumaron Tabasco y Yucatán.

Estados de México en semáforo Covid naranja:

Baja California Sur

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán

Estados de México en semáforo Covid amarillo:

Baja California

Campeche

Chihuahua

Colima

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Veracruz

CDMX y Edomex pasan a semáforo Covid verde:

Aguascalientes

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

(CDMX) Coahuila

Durango

Estado de México (Edomex)

(Edomex) Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Zacatecas

Sobre la vacunación, la Secretaría de Salud indicó que se está a punto de llegar a la meta de aplicar un millón de dosis de vacunas diarias, ya que este viernes se aplicaron 901 mil 231, de las cuales, más de 300 mil fueron aplicadas en dos estados, 233 mil en Edomex y 89 mil en la CDMX.

Actualmente, ya suman 33 millones 779 mil 982 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre.

