¿Dónde lloverá más fuerte este fin de semana? Así estará el clima

Este fin de semana el clima traerá lluvias intensas, posibles granizadas, fuertes rachas de viento y temperaturas que superarán los 40 grados en varios estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia las ondas tropicales 8 y 9, además de otros sistemas atmosféricos que provocarán tormentas desde el norte hasta el sureste de México.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 20 de junio?

Las lluvias más intensas se esperan en:



Nayarit

Jalisco

Zacatecas

También se pronostican lluvias muy fuertes:



Sinaloa

Durango

Aguascalientes

San Luis Potosí

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Colima

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

El SMN advirtió que las lluvias más fuertes podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en entidades del centro, occidente y norte del país.

Las autoridades recomiendan evitar zonas inundables, extremar precauciones al conducir y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Las rachas más intensas de vientos se prevén en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Además, habrá oleaje elevado en costas del Pacífico y del Golfo de México, especialmente en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas.

¿Qué estados sufrirán temperaturas superiores a 40 grados?

Mientras algunas regiones enfrentan tormentas, otras seguirán bajo una intensa onda de calor.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados se pronostican en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

En estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 grados.

¿Por qué está lloviendo tanto en México?

Las lluvias son resultado de la interacción de varios fenómenos atmosféricos: una línea seca sobre el norte del país, canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México, además del avance de las ondas tropicales 8 y 9.

Esta combinación favorece la formación de tormentas durante gran parte del territorio nacional.

Clima en CDMX y Edomex: ¿lloverá este sábado?

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán una jornada marcada por el cielo nublado y lluvias durante la tarde.

Para la capital del país se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados por la mañana, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados.

En el Estado de México también se pronostican lluvias fuertes, especialmente en zonas del noroeste, centro y suroeste de la entidad. La temperatura mínima será de entre 9 y 11 grados, con máximas de 22 a 24 grados.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y tránsito lento durante las horas de lluvia.