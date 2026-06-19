El día más largo y la noche más corta del año: ¿por qué ocurre el solsticio de verano y qué pasa con la noche?

El solsticio de verano 2026 marcará el día más largo y la noche más corta del año, un evento astonómico que ocurre solo una vez en el calendario. Pero, ¿por qué ocurre, cuántas horas de luz habrá realmente y cuánto se reducirá la noche? Te contamos qué sucede durante este fenómeno y cómo se percibe la diferencia entre el día y la noche.

¿Por qué ocurre el solsticio y qué pasa con la noche?

El fenómeno ocurrira durante la madrugada del 21 de junio, marcando el inicio del verano en el hemisferio norte y se caracteriza por registrar el día con más horas de luz y la noche más corta del año, debido a que el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación.

Un solsticio es el momento del año en que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo al medio.

Es un evento astronómico significativo que tiene lugar cuando el Sol alcanza su posición más alta en el cielo, dandole paso al verano, la estación más cálidad del año. Los Solsticios, junto con los equinoccios, están conectados con las estaciones, las cosechas y el sustento.

¿Qué cambia en el cielo durante el solsticio?

Aunque comúnmente se ensea que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste, su posición aparente varía a lo largo del año.

En el solsticio de verano, el ser se observa más inclinado hacia el norte, el movimiento aparente del Sol forma una figura en forma de infinito conocida como anelema, resultado de la inclinación del eje terrestre y de que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse y no un círculo perfecto.

¿Por qué es un evento importante?

Los solsticios han sido relevantes para las sociedades humanas desde la antigüedad porque se relacionan con las estaciones, los ciclos agrícolas y la organización de la vida cotidiana.

Diferentes culturas alrededor del mundo los han celebrado como momentos clave del calendario. En México, aunque el cambio de estaciones suele notarse menos debido a la cercanía con el ecuador y a la llegada de la temporada de lluvias, el solsticio de verano sufue siendo un referente astronómico que marca el periodo del año con el día más largo y la noche más corta.