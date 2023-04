Semana Santa 2023: Estas son las profecías que Cristo cumplió el Viernes Santo

Para la fe cristiana, el Antiguo Testamento contiene una serie de profecías que anuncian la misión del Mesías; una misión que alcanzaría su clímax con la crucifixión; tan solo ese día, que se conmemora esta Semana Santa 2023y cada año, Cristo habría cumplido cerca de 30 profecías.

Las profecías sobre el Mesías aparecen en varios libros, entre ellos Éxodo, Deuteronomio, Salmos, Isaías, Malaquías, Miqueas y Zacarías. Todos estos libros fueron escritos entre los años 300 y 1400 antes de Cristo.

Qué dicen las profecías sobre Semana Santa y la muerte de Jesús

La mayoría de las profecías que se refieren al día de la Crucifixión aparecen en Isaías 53 y el Salmo 22. El libro de los Salmos se atribuye al rey David; fue escrito entre el 1450 y el 300 AC, aunque la mayoría de los salmos datan del año 1000 AC. Actualmente, se considera que tuvo varios autores.

Profecía del Salmo 22:

Versículo 1 “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Según los evangelios, este versículo lo citó el propio Jesús antes de morir.

7 “Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia”.

8-9 “Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza (y dicen): "¡Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio!”.

14 “Amenazándome abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen”.

17 “Han taladrado mis manos y mis pies”.

18 “Pudieron contar todos mis huesos”.

19 “Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte”.

En el Salmo 69, los cristianos también encuentran otra profecía sobre los sufrimientos de Cristo, a quien le dieron de beber vinagre:

Salmo 69:22: “En mi comida me echaron veneno, y para la sed me dieron vinagre.”

Las profecías de Isaías sobre la muerte de Cristo

El libro del profeta Isaías fue escrito entre los años 740 y 700 AC. Isaías, quien vivió en el siglo VIII antes de Cristo, es considerado uno de los cuatro profetas mayores. Hoy en día, las investigaciones apuntan a que el libro fue escrito por al menos dos autores distintos.

Profecía de Isaías Capítulo 53:

Versículo 4 “Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban”.

5 "Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados”.

7 “Fue maltratado y Él se humilló y no dijo nada, fue llevado cual cordero al matadero”.

8 “Fue detenido, enjuiciado y eliminado, ¿y quién ha pensado en su suerte?”.

9 “Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos”.

12 “Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores”.

Según la iglesia, hay otros pasajes de Isaías que se refieren al día de la muerte de Cristo:

Isaías 50:6 “He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupitajos”.

Isaías 52:14 “Muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado, que ya no parecía un ser humano”.

Hay otros pasajes del Antiguo Testamento interpretados como profecías sobre la muerte de Cristo, entre ellos:

Zacarías 12:10 “Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único,”

Éxodo 12: 46 “No le quebrarán ningún hueso.”

Como en esta Semana Santa 2023, el Viernes Santo representa una de las conmemoraciones más importantes para el mundo cristiano; significa, entre otras cosas, la culminación de la obra salvadora de Cristo y es la base de la fe para iglesias como la Católica, Ortodoxa y Protestante.