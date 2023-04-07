Semana Santa 2023: Así se vive el Jueves Santo alrededor del mundo

La Semana Santa 2023 comienza desde la celebración del Domingo de Ramos, día en que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén; sin embargo, a partir del Jueves Santo, los fieles creyentes comienzan a representar una serie de tradiciones que pintan de vida y color esta celebración.

De acuerdo con la Arquidiócesis Primada de México, el Jueves Santo 2023, es uno de los días preliminares a la Pascua, fecha que se caracteriza por ‘El lavatorio de pies’, en el cual Jesús lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a los demás.

Durante este día, algunos fieles también acostumbran a realizar una tradición que consiste en visitar las siete iglesias, templos o casas en las cuales se expone la figura de Jesús y se “levanta” el monumento de Jueves Santo, que es la capilla o altar donde se reserva la hostia consagrada.

Aunque la tradición es similar y sigue los pasajes bíblicos, los fieles se reunieron en distintos lugares del globo terráqueo para conmemorar la fecha, cada país a su particular estilo; te mostramos un pequeño recuento de la celebración a lo largo del mundo.

El Jueves Santo alrededor del mundo

El recuento comienza en Costa Rica, donde las procesiones, las niñas vestidas de jardineras, las Magdalenas y los soldados romanos se han convertido en un referente del Jueves Santo, celebración que mantiene una esencia muy criolla.

El Jueves Santo en Costa Rica se caracteriza por la caracterización de las Magdalenas y los soldados romanos

La tradición Latinoamericana se extiende a El Salvador, país en el que la representación de Jesús vestido de blanco, preso, encadenado, y con los ojos vendados es conocida como “El Jesús Cautivo”.

En este país, se acostumbra visitar los Monumentos de las iglesias de la Calle de La Amargura, que incluye las iglesias El Calvario, La Merced, y donde se encontraba la parroquia San Esteban. Durante la noche se realizan lecturas, rezos y cantos religiosos.

En El Salvador el Jueves Santo simboliza el día del silencio y de los movimientos

Otra de las tradiciones en El Salvador es la procesión del Silencio, que inicia desde la parroquia El Calvario, en la ciudad de San José, y es acompañada por los fieles creyentes.

La Semana Santa también ilumina de color y ritmo en Europa, principalmente en el archipiélago de Malta, un país que es considerado muy religioso, por lo que en Jueves Santo se puede apreciar la procesión de “Las siete visitas” que consiste en la visita a siete iglesias designadas y decoradas para este día.

La procesión de “Las siete visitas” no puede faltar en la celebración de Semana Santa en Malta



Por otra parte, en España se conmemora la Institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios, una tradición que está marcada por “la hora santa”, en la que se resalta la agonía y oración de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús.

En España el Jueves Santo conmemora la Institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios



Fieles creyentes celebran Semana Santa a lo largo del mundo

En la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco orquestó una de las grandes ceremonias del Jueves Santo al presidir una misa en la basílica de San Pedro después de su ingreso hospitalario por una bronquitis.

El lavatorio de pies es una celebración que no puede faltar en Jueves Santo

Continunado con Filipinas, los fieles se congregan para celebrar el Jueves Santo, marcado por los sangrientos rituales que simbolizan el calvario de Cristo, en ese día es común ver hombres de todas las edades caminar descalzos en dirección a la catedral de esta ciudad, situada a unos 62 kilómetros al norte de Manila.

En Filipinos miles de devotos prácticas rituales rumbo a la celebración del Jueves Santo



En Guatemala, los festejos este Jueves Santo empiezan los días centrales de la Semana Santa 2023, dando salida a varias procesiones que inundarán las calles del centro histórico y las principales parroquias del país.

En Guatemala las procesiones del Jueves Santo inundan el centro histórico con miles de creyentes



Finalmente, en Venezuela se lleva a cabo la visita a los siete templos, es decir, una pequeña procesión por las siete iglesias diferentes para rezar en cada una de ellas. Esta tradición es una forma de recordar la pasión y muerte de Jesús e incluso para muchos simboliza la renovación de la fe.