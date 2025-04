Los días en que caerá el Triduo Pascual en Semana Santa 2025; ¿qué se debe de hacer en cada uno?

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella el Triduo Pascual, el cual es un momento crucial en la liturgia cristiana, donde se celebra el corazón de la fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí te contamos qué celebraciones se llevan a cabo.

¿Qué es el Triduo Pascual y cuándo es en 2025?

El Triduo Pascual, también conocido como Triduum Paschale, es una celebración litúrgica que abarca los días Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo hasta la madrugada del Domingo de Pascua. Por lo tanto, tendrá lugar a partir del próximo jueves 17 de abril con la Misa Vespertina de la cena del señor y concluirá con la Vigilia Pascual en la noche del sábado 19 de abril, dando paso al Domingo de Resurrección el 20 de abril.

Esta #SemanaSanta hagamos un alto y contemplemos al Crucificado. En Él vemos la muerte del inocente, el sinsentido de la violencia, el dolor que nuestro pecado provoca … pero también, encontramos la fuerza del amor divino que… pic.twitter.com/Y1DPYmOvek — CEM (@IglesiaMexico) April 10, 2025

¿Qué se hace en cada día del Triduo Pascual?

Estas son las acciones que caracterizan a cada día en el Triduo Pascual:



Jueves Santo: es el primer día del Triduo Pascual. En este día se celebra la Misa vespertina de la Cena del Señor, que recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Es en ese día donde se realiza el lavatorio de pies

Viernes Santo: es un día de ayuno y abstinencia en el que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. No se celebran misas, pero se lleva a cabo la Celebración Solemne de la Pasión del Señor, que incluye la adoración de la cruz y la comunión.

Sábado Santo: por la noche se realiza la Vigilia Pascual

¿Qué días de la Semana Santa no se come carne?

En la Semana Santa, los días en los que tradicionalmente no se come carne son el Viernes Santo y, en algunos lugares, también el Sábado Santo hasta la Vigilia Pascual. La tradición de no comer carne se remonta a la práctica del ayuno como signo de penitencia y sacrificio, pues se relaciona con el sufrimiento de Jesucristo y su muerte en la cruz. Al abstenerse de la carne, los fieles buscan recordar y honrarlo.