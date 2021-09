Senado aprueba Ley Orgánica de la Armada de México

Ciudad de México. El Pleno del Senado aprobó con 84 votos a favor 11 en contra y 8 abstenciones el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México.

Con ello se establecen los lineamientos para que la Armada de México otorgue apoyo a la Secretaría de Marina en sus funciones de autoridad marítima nacional y en las acciones para el control de tráfico marítimo.

Además brinda mayor certeza jurídica a la institución y armonizar la jurisdicción con las reformas en materia de puertos, seguridad y protección marítima.

El nuevo ordenamiento modifica la estructura de la Ley para hacer más fácil su comprensión y aplicación, además incorpora un lenguaje incluyente que deje claro que en la Armada no existen prejuicios.

La Ley especifica quien ejerce los diferentes niveles de mando, siendo incluyentes e impulsando la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres pertenecientes a la Armada de México.

La ley establece la definición de las Unidades Navales de Protección Portuaria

También se establecen atribuciones en materia de seguridad y protección marítima, y se crea la Unidad de Policía Naval, la cual estará destinada a apoyar a la Guardia Nacional y coadyuvar con las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, se incluye la definición de las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP), las cuales realizan acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de guardia costera dentro de los recintos portuarios.

Desde su creación en 2014, estas unidades no se habían incluido en ninguna Ley. La legislación propuesta corrige la ley actual, que consideraba sanciones que no implicaban necesariamente la pérdida del empleo de marinos acusados de cometer algún ilícito.



Los organismos disciplinarios, mediante un procedimiento justo, podrán determinar la baja del personal de la milicia, sin importar su nivel. Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Marina, su presidente, Eruviel Ávila Villegas, subrayó que esta Ley brindará certeza jurídica a sus integrantes y mayores capacidades operativas para el cumplimiento de su misión.

“Esta nueva ley se ajusta a las necesidades y circunstancias actuales, dando también respuesta a los objetivos y estrategias institucionales que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Como parte de sus atribuciones, se fortalece a la Secretaría de Marina en sus funciones de autoridad marítima nacional y en materia de seguridad y protección marítima y portuaria. Se instituye el término de “Sistema Educativo Naval”, en armonía con lo previsto en la Ley de Educación Naval”.

Durante su participación, el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda Hernández, dejó claro que, congruente a la posición de su partido “de decir no a la militarización del país, votarán en contra de la propuesta. Sin embargo, puntualizó que existe respeto hacia la Armada de México, por lo que buscan que ya no se le involucre en tareas que no les corresponden.

“Esto va en consonancia a algo que sin duda se ha exhibido como una constante del Gobierno federal; la incapacidad de tener cuadros preparados para asumir estas funciones y el peligro, lo hemos dicho una y otra vez en esta tribuna, es esa saturación que se está dando a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Armada de nuestro país”.