Recta final en la FGR: Senado aprueba lista de 10 aspirantes para suceder a Gertz Manero

El proceso para designar al nuevo "abogado de la nación" ha dado un paso decisivo. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado depuró la lista de 43 aspirantes y seleccionó a los 10 finalistas que competirán por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Esta selección marca un momento clave en el sexenio, pues el próximo Fiscal tendrá la responsabilidad de liderar las investigaciones federales y la política criminal del Estado mexicano por un periodo de nueve años.

Senado define a los 10 finalistas para relevar a Gertz Manero

La Jucopo integró una lista equilibrada con cinco mujeres y cinco hombres, combinando perfiles de exfuncionarios, académicos y litigantes. Entre los nombres destaca el de Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y pieza clave en el esquema de justicia de la autodenominada Cuarta Transformación.

Las 5 mujeres:



Ernestina Godoy Ramos Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Mirna Lucía Grande Hernández

Los 5 hombres:



Luis Manuel Pérez de Acha Alfredo Barrera Flores Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

¿Qué sigue? El camino a la designación de titular de la FGR

El proceso legislativo entra ahora en su etapa crítica:



Votación en el Pleno: Este martes, la lista de los 10 finalistas será sometida al Pleno del Senado. Para avanzar, requiere la aprobación de mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes). La Terna Presidencial: Una vez avalada, la lista se enviará a la Presidenta de la República, quien seleccionará a tres candidatos para integrar una terna. Elección Final: La terna regresará al Senado, donde se realizará una última votación (nuevamente por mayoría calificada) para elegir al próximo Fiscal General de la República.

¿Por qué Gertz Manero renunció a la FGR?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la razón por la que Gertz Manero renunció a la FGR es porque ella le ofreció una embajada, aunque no se ha esclarecido cuál. Esto encendió las alarmas, pues juristas y opositores, quienes acusan una violación a la Constitución para imponer un "Fiscal a modo".