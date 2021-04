Senado aún no envía a la Corte solicitud de prórroga por cannabis

Cd. de México.- El presidente del Senado, Eduardo Ramírez dijo que hasta el momento no se ha enviado a la Suprema Corte de Justicia la solicitud de prórroga para legislar sobre cannabis para uso lúdico. Negó que haya algún documento firmado por la Mesa Directiva en ese sentido.

“Nunca hablé sobre una firma de ningún documento, eso fue especulativo. Yo siempre dije que la prórroga se iba a pedir en los próximos días, es una facultad de la Mesa Directiva, pero que atraviesa por un acuerdo político de los grupos. No, no existe como tal un documento, ni hemos aún conversado con los ministros de la Corte, porque primero necesitamos agotar aquí los temas en el Senado”.

A favor de los cambios en minuta

Sin embargo se pronunció porque se apliquen cambios a la minuta que recibieron de los diputados y se corrija lo que ha causado polémica como el tema de la trazabilidad o el de no haber delimitado los espacios públicos para el consumo de la sustancia.

“Cuando le quitan el etiquetado, lo que se le conoce como trazabilidad del producto, no sabemos a ciencia cierta cuál es el control de calidad que tendría en este caso el cannabis, se deja a un lado, se elimina esa parte. O sea, ya tenemos un problema hasta de salud, muy presente. Otro de los temas de debate nacional, como lo he expresado, es que elimina la parte de los espacios del área de tolerancia. Y aquí, todos los grupos parlamentarios, incluido el nuestro, no se puede mantener este tipo del uso lúdico, el uso recreativo, que sea abierto. Hasta en las bebidas alcohólicas se establece en restaurantes, bares y hay licencias. En el caso, el dictamen que viene de la Cámara de Diputados elimina prácticamente, y podemos tenerlo en todas partes”.

Además Ramírez Aguilar rechazó que el retraso en la legislación tenga fines electorales como lo han externado especialistas en el tema.

“De nuestra parte no, porque fuimos los primeros que dimos el paso hacia adelante. Sí a la regulación del cannabis, del uso recreativo; sí a la parte medicinal, sí a la parte de todas las características que emanan de esta planta. Nosotros hemos dado muestras muy claras y fehacientes. Estamos defendiendo un dictamen donde tuvimos consenso, no de todos, pero sí de una mayoría significativa en el Senado de la República”.