Senado recibe reforma al Poder Judicial que envió AMLO

Ciudad de México. El Senado de la República recibió ya el paquete de iniciativas en materia judicial que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se trata de leyes reglamentarias para dar viabilidad a la pasada reforma al poder judicial.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal explicó que nada tiene que ver con los señalamientos que ha hecho el ejecutivo federal en torno a los amparos a las modificaciones a la ley de la industria eléctrica.

“No debe de extrañar, es un paquete de reformas a leyes reglamentarias como consecuencia de la reforma judicial de diciembre, no tiene nada que ver con el momento que se vive sobre la deliberación jurisdiccional de la Ley Eléctrica que está en este momento sub judice en tribunales, este es aparte (...) Entonces no es nada extraño ni es un cambalache, ni es un guiño para que resuelvan en uno u otro sentido, en una u otra forma estas leyes, tiene que analizarse si no, no tiene aplicabilidad la reforma constitucional en materia judicial que realizamos en diciembre pasado” explicó el legislador.