Senadores demandan la comparecencia de la titular de Conacyt

Ciudad de México. Senadores de diversos partidos políticos pidieron que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla, acuda al Pleno del Senado a comparecer por el tema de las ordenes de aprehensión en contra de científicos e investigadores. Exigen que haya una amplia explicación del por qué la funcionaria presentó denuncias en contra de los investigadores y después se retractó de manera pública. Además legisladores como Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano indicaron que Álvarez-Buylla debe aclarar su actuación negativa al frente de Conacyt ya que se ha encargado de crear divisiones y persecuciones dentro de la misma en lugar de actuar de manera positiva para sacar adelante a la institución.

“Que dice la comunidad científica respecto a la comunicación que mantienen con ella, pues que no hay diálogo, no hay comunicación y que ella prácticamente no les representa sino al contrario, ha incentivado la división dentro de la comunidad científica, y es muy lamentable porque que ella con este tipo de acusaciones los está intimidando y también los está llevando a un punto muy delicado”.

Pidió la senadora Delgadillo que pare la persecución en contra de los investigadores y que se imponga el diálogo y el entendimiento con la comunidad científica por el bien del país.

Por esa razón insistió en que Álvarez-Buylla de la cara para que aclare sus dichos.

“Que ella venga a explicar aquí las acusaciones, que dé información muy clara, que sustenten sus dichos, que venga aquí a dar la cara y que por favor demuestre que ella está de lado de la ciencia y no todo lo contrario. Tampoco podemos permitir que se haga un uso faccioso de nuestras instituciones como hoy se está haciendo. Queremos que el gobierno entienda que sin la ciencia no podemos sacar adelante a nuestro país y que no pueda hacer este uso faccioso de las instituciones en México”.

Grupo plural se suman al llamado para que comparezca titular de Conacyt

Los senadores del llamado Grupo Parlamentario Independiente o Grupo Plural también se sumaron a la petición para que comparezca Álvarez- Buylla ante el Senado. Gustavo Madero calificó como un despropósito, disparate, impertinencia el acusar a los investigadores y más por delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La acusación por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada es un despropósito cuando el origen de los recursos está claramente identificado. Es ahí donde surge esta necesidad de comparecer, de aclaración y de solidaridad con la comunidad científica para que cese el uso de la Fiscalía para presionarlos”.